5 sci-fi film legfurcsább jóslatai, amik valóra váltak
iStock

5 sci-fi film legfurcsább jóslatai, amik valóra váltak

Arany Inez
Írta 2025.10.05.

Kevesen gondolták volna az 1985-ös bemutató idején, hogy a Vissza a jövőbe című film technológiai elemei valaha is a valóság részévé válnának. A film második részében, amely 2015-be kalauzol minket, már találkozhattunk az önfűzős cipővel és a lebegő hoverboarddal. Az előbbi 2016-ban lett valóság, amikor a Nike piacra dobta a Nike Mag cipőt, amely automatikus fűző technológiával rendelkezik. Az utóbbi, a hoverboard, még mindig nem teljesen elérhető formában van jelen, de számos cég dolgozik rajta, hogy ezt az ikonikus eszközt valósággá varázsolja, és az első prototípusokat már bemutatták.

Vissza a jövőbe (Back to the Future)

Kevesen gondolták volna az 1985-ös bemutató idején, hogy a Vissza a jövőbe című film technológiai elemei valaha is a valóság részévé válnának. A film második részében, amely 2015-be kalauzol minket, már találkozhattunk az önfűzős cipővel és a lebegő hoverboarddal. Az előbbi 2016-ban lett valóság, amikor a Nike piacra dobta a Nike Mag cipőt, amely automatikus fűző technológiával rendelkezik.

Az utóbbi, a hoverboard, még mindig nem teljesen elérhető formában van jelen, de számos cég dolgozik rajta, hogy ezt az ikonikus eszközt valósággá varázsolja, és az első prototípusokat már bemutatták.

