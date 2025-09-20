„Sátraztunk és szalonnát sütöttünk” – Amit a fiatalok már nem tapasztalhatnak meg

Régen minden jobb volt – mondják az idősebbek, és ha nem is minden, de az alábbi tíz dolog biztosan.
Szabadon
Az édes elérhetetlenség. Nem volt mobil, nem volt e-mail: ha elmentél otthonról, a főnököd, anyósod, exed stb., senki nem tudott elérni. Gyerekként kiírtuk a szüleinknek, hogy elmentünk a többiekkel játszani, sötétedéskor jövünk és kész: nem hívogattak, nem követték nyomon, merre járunk, azt csináltunk, amit akartunk. A személyes tér és idő sokkal elérhetőbb volt, amit a fiatalok sajnos már meg sem tapasztalnak.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/10Következő»