Az egyszerű módszer, amitől eltűnnek a foltok a párnádról

Friss, illatos huzat, tiszta párna – a garantáltan nyugodt alvás záloga. De mit tegyél, ha a huzatot levéve ronda, sárga foltokat találsz a párnádon? Először is tudnod kell, hogy a legjobbakkal is – ami azt illeti, mindenkivel – megesik, és a jelenség teljesen természetes. És egyben undorító is. Érdemes megszabadulni tőle.

Mik ezek a különös foltok?

Mindegy, milyen huzatot használsz és milyen gyakran mosod, a szennyeződések idővel áthatolnak rajta, és utat találnak a párnád anyagába, ez okozza az elszíneződéseket.

Tényleg sajnáljuk, hogy tőlünk kell megtudnod, de a sárga foltokat izzadtság, nyál és elhalt bőrsejtek okozzák. Egyik sem olyasmi, amin szívesen hajtanád álomra a fejedet.

Fontos azonban megemlíteni, hogy a foltok megjelenésének semmi köze a személyes higiéniához, alvás közben mindenki izzad, mindenki veszít elhalt hámsejteket, és bizony, néha a nyála is folyik mindenkinek, így a foltok megjelenése teljesen normális – de ugyanilyen érthető az is, hogy szeretnél megszabadulni tőlük.

