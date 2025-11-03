Ezért választanak rossz férfit a szeretethiányos lányok
iStock

Ezért választanak rossz férfit a szeretethiányos lányok

Schuster Borka
Írta 2025.11.03.

A terapeuták szerint nem ritka a jelenség, hogy a szeretethiányos lányok felnőtt nőként újra meg újra a rossz férfit választják, még akkor is, ha tudják, hogy ezzel ismét fájdalmat okoznak maguknak. De vajon miért?

„46 éves vagyok, és inkább azt választom, hogy egyedül legyek. Egyszerűen nincs energiám még egyszer remélni és megint csalódni." A terapeuták szerint nem ritka a jelenség, hogy a szeretethiányos lányok felnőtt nőként újra meg újra a rossz férfit választják, még akkor is, ha tudják, hogy ezzel ismét fájdalmat okoznak maguknak.

De vajon miért?

1/5 Gyerekként tanulunk meg szeretni

Gyerekként tanulunk meg szeretni
Ugyan a szeretetre és a kötődésre való igény velünk született, azt, hogy pontosan hogyan is kell szeretni, csecsemő-, illetve kisgyermek korunkban tanuljunk meg elsődleges gondozóinktól, aki jellemzően az édesanya. Egy gondoskodó anya mellett a kisgyermek azt tanulja meg, hogy a világ egy biztonságos hely, olyan emberekkel, akik odafigyelnek rá, kommunikálnak vele, reagálnak a segítségkérésére és az igényeire.

Azok a gyermekek viszont, akik nem kapják meg ezt a szeretetet és figyelmet a szüleiktől, azt tanulják meg, hogy ennél többet nem is remélhetnek másoktól sem.

A saját érzelmeiket elfojtva megtanulnak túlélni ebben a világban, és hiába vágynak a szeretetre, később is gondot okozhat nekik, hogy elfogadják azt, hiszen soha nem tanulták meg, hogyan is kell ezt.

2/5 Összetévesztik a drámát a szenvedéllyel

Összetévesztik a drámát a szenvedéllyel
A szeretethiányos gyerekeket sokszor egy-egy nagy gesztussal, ajándékkal „kárpótolják” a szülők, ami a romantikus regények, tévéfilmek, sorozatok üzenetével – miszerint az igazán nagy szerelmek útjába mindig áll valamiféle konfliktus – a felnövő lányok azt tanulhatják meg, hogy a dráma, a veszekedés az, ami élővé tesz egy kapcsolatot, akik nem civakodnak, akiknek éppen nincs valami nagy feszültség az életükben, azok nem is szerelmesek valójában.

Ebben a perspektívában a kiszámítható, türelmes férfi, aki időt szánna a másik megismerésére és aki mindig ott van, amikor megígéri, akár unalmasnak is tűnhet, a vele való kapcsolatról egy szeretethiányos ember azt gondolhatja, hogy nem az az „igazi” szerelem.

3/5 Nem is veszik észre, ha rosszul bánnak velük

Nem is veszik észre, ha rosszul bánnak velük
Azok a kislányok, akik fizikai vagy akár verbális abúzus áldozatai, akik azt érzik, hogy a szüleik szeretetének feltételei vannak – például hogy kövessék a szabályokat, vagy maradjanak csendben – később talán észre sem veszik, hogy a partnerük milyen rosszul bánik velük, hiszen azt gondolják, hogy természetes, ha valaki feltételeket szab nekik.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a szülőnek ne lehetnének elvárásai a gyerek felé, de mindenképpen éreztetnie kell vele, hogy még ha esetleg csalódott vagy elégedetlen is a viselkedése miatt, ez nem jelenti azt, hogy kevésbé szeretné, hiszen önmagában, önmagáért is megérdemli a szeretetet.

