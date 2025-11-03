Ezért választanak rossz férfit a szeretethiányos lányok

A terapeuták szerint nem ritka a jelenség, hogy a szeretethiányos lányok felnőtt nőként újra meg újra a rossz férfit választják, még akkor is, ha tudják, hogy ezzel ismét fájdalmat okoznak maguknak. De vajon miért?

„46 éves vagyok, és inkább azt választom, hogy egyedül legyek. Egyszerűen nincs energiám még egyszer remélni és megint csalódni.” A terapeuták szerint nem ritka a jelenség, hogy a szeretethiányos lányok felnőtt nőként újra meg újra a rossz férfit választják, még akkor is, ha tudják, hogy ezzel ismét fájdalmat okoznak maguknak.

De vajon miért?