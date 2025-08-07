Az idei 5 kedvenc romantikus regényem – a Te nyaradat is szebbé teszik!

A brit írónő leginkább a Hét nővér című könyvsorozatában lett ismert, a széria részei között azonban időről időre megjelent egy-egy különálló, romantikus regénye is. Bár a Hetedik nővér történetére sem kell már sokáig várnunk, hiszen októberben a kezünkbe vehetjük, addig is itt van Az olasz lány, ami legalább olyan hangulatos olvasmány. Sajnos az írónő néhány hónappal ezelőtt hosszú betegség után elhunyt, de regényeiben újra és újra élvezhetjük majd csodás, érzékletes



Az olasz lány Rosanna Menici története, aki csupán 11 éves, amikor megismerkedik a férfival, aki örökre megváltoztatja az életét. Roberto Rossini fiatal tenor már igazi sztárnak számít Nápolyban, először figyelmet sem szentel a kislánynak, azonban mikor meghallja énekelni, minden megváltozik. Hat évvel később újra találkoznak a milánói operaházban, hogy aztán közösen, egymásba kapaszkodva hódítsák meg a világot.



