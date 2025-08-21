5 romantikus film, ami nem happy enddel zárul – mégis imádjuk
istockphoto.com

5 romantikus film, ami nem happy enddel zárul – mégis imádjuk

Arany Inez
Írta 2025.08.21.

A romantikus filmek világa a boldog végkifejletek hazája, ahol a nézők az élet nehézségeit hátrahagyva biztonságos teret találnak a boldogság megélésére, legalább a film időtartamára. Azonban léteznek olyan műalkotások is, amelyek nem követik ezt a jól bevált narratívát, és mégis képesek mély hatást gyakorolni ránk.

Távol a mennyországtól (Far from Heaven)

Julianne Moore lenyűgöző alakításában Cathy, a látszólag tökéletes életet élő feleség és anya történetét ismerhetjük meg. A külvilág számára minden rendezettnek tűnik, de a felszín alatt fájdalmas titkok húzódnak: férje hűtlensége és a társadalmi elvárások súlya szétmorzsolja a boldogságát.

A film hitelesen mutatja meg, milyen nehéz szembenézni azzal, amikor az élet egészen más irányt vesz, mint amit elterveztünk. Cathy karaktere ugyan sokat veszít, mégis erőt és méltóságot talál abban, hogy újra felépítse önmagát.

Ez a film arra emlékeztet, hogy a boldog befejezés nem mindig egy új szerelemben rejlik, hanem abban, ha megtanuljuk elfogadni önmagunkat, és bátran szembenézünk az igazságtalan helyzetekkel is.

P.S. I Love You

Ebben a megható történetben Holly, a fiatal özvegy próbálja feldolgozni férje váratlan halálát. A nő leveleket kap elhunyt szerelmétől, amelyek segítenek neki lassan-lassan megtalálni az utat a gyász sötétségéből a remény felé.

