Romantikus dolgok, amik a valóságban nem olyan csodásak

Szőke Angéla
Írta 2025.08.12.

Zuhanyzószex, gyűrű a sütiben, séta az esőben: 10 romantikus dolog, ami valójában borzasztó

photo-1612499671935-4df9755d1f6f.jpg
A romantika szubjektív, az alábbi tíz dolog például csak a filmeken mutat jól.

Lánykérés publikus helyen. A volt vőlegényem szervezett egy flashmobot, odahívta a barátaimat és előadtak egy közös táncot, ami borzasztó kínos volt. Nekem, aki még azt is utálja, ha éneklik neki a szülinapján a Happy Birthday-t, ez maga volt a kínszenvedés. Az utcán megálltak az emberek, mindenki engem bámult, egy fotós kattintgatott, én pedig csak arra tudtam gondolni, hogy bárcsak máshol lehetnék.

Amikor egy férfi „üldöz a szerelmével.” Ez valójában nem más, mint „stalking”, vagyis az illető nem tisztel annyira, hogy felfogja: nem kéred a közeledését. Rosszul vagyok attól, amikor azt hallom, hogy egy lány először nemet mondott a férfinak, de azt kitartó volt és „meghódította.”

