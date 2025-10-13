Így tudod azonnal észrevenni, ha hazudtak neked
iStock

Farkas Izabella
Írta 2025.10.13.

Kevés dolog okoz akkora csalódást, mint az az érzés, amikor rájössz, hogy valaki nem volt őszinte veled. A hazugságok felismerése azonban nem egyszerű feladat, sok tényezőt és finom jelet figyelembe kell venni. De hogyan tudjuk azonnal észrevenni a hazugság jeleit?

Nonverbális jelek

A testbeszéd egy rendkívül bonyolult, de nagyon árulkodó kommunikációs forma. Az emberi test bizonyos reakciói sokkal inkább mechanikusak, mint tudatosak, ezért gyakran a testbeszéd fedi fel a legpontosabban, ha valaki hazudik.

Például gyakori, hogy aki hazudik, kerüli a szemkontaktust, vagy éppen ellenkezőleg, túlságosan ügyel arra, hogy fenntartsa azt.

Emellett a tettetett lazaság jele, amikor valaki túl sokat mozgolódik, látszólag ok nélküli gesztusokat tesz, például megigazítja a ruháját vagy a haját.

