Hoppá: Az emberek fele pornót néz munkaidőben?

A felnőtteknek szánt tartalmak nézése a munkaidőben a karrier végét jelentheti annak, aki lebukik vele. Mégis többen kockáztatják meg, mint azt elsőre hinnéd.

Sok dolgozó beismeri, hogy néha szünetet tart a munkában, hogy átgörgesse az Instagramot, vásároljon új tornacipőt vagy akár rápillantson egy társkereső alkalmazásra. De mi a helyzet a pornográfiával? Ez minden bizonnyal tabu. Pszichológusok, felnőtt tartalommal foglalkozó platformok és kiberbiztonsági szakértők egyaránt úgy vélik, hogy ez sem számít már ritkaságnak. Ennek oka, hogy az online pornó egyre könnyebben elérhetővé és népszerűbbé vált.

Érdekes kutatási eredmények az irodai pornónézésről

Kevés tudományos kutatás áll rendelkezésre a pornó fogyasztás elterjedésével kapcsolatban a munkanap során. Az elmúlt néhány évben végzett felmérések szerint viszont van rá példa – ami néhány dolgozót meglephet. A Sugarcookie életmódmagazin 2000 fős globális felmérése szerint a megkérdezettek több mint 60%-a nézett már pornót a munkahelyén. A Kaspersky biztonsági óriás 2020-as felmérésében a távolról dolgozók több mint fele elismerte, hogy pornót nézett. Tette mindezt olyan eszközökön, amelyeket munkával kapcsolatos feladatokhoz is használ.

A Pornhub, a világ legnagyobb felnőtt szórakoztató oldala tavalyi globális kutatása alátámasztja azt az elképzelést, hogy az emberek munkaidőben néznek tartalmat. Az adatok szerint míg 22:00 és 01:00 között volt a leggyakoribb pornónézés, addig az 16:00 óra a második legnépszerűbb időpont. Míg egyesek úgy vélik, hogy a nappali megtekintés összefüggésbe hozható a távmunka trendjével, az oldal adatai hasonló közép-délutáni kiugrásra utalnak még a járvány előttről is.