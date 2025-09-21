Pollenjelentés: még mindig magas a koncentráció, készülj az allergiára!

Emellett még lehetnek jelen üröm- és csalánpollenek, valamint kisebb mennyiségben még szárazföldi fűfélék pollenjének nyomai is. Ezek a pollenek az allergiás tüneteket tovább fokozhatják, különösen azoknál, akik több pollenre is érzékenyek.
Az allergiások ma a következő tünetekre számíthatnak: erős orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés, valamint légzési nehézségek, akár asztmás panaszok is felléphetnek. A parlagfű pollenkoncentrációja miatt különösen az orrnyálkahártya irritációja és a szem kötőhártya-gyulladás gyakori.
Praktikus tanácsok a mai napra:
Olvass még a témában
- Kerüld a szabadban tartózkodást kora reggel és késő délután, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
- Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget és szélálló ruházatot, hogy minimalizáld a pollen érintkezését a bőröddel és a szemeddel.
- Otthon tartsd zárva az ablakokat, és használj légszűrő berendezéseket, ha van rá lehetőséged.
- Pollenallergia esetén használd az orvosod által előírt antihisztaminokat vagy orrspray-ket, és konzultálj vele, ha a tünetek erősödnek.
- Minden nap zuhanyozz meg és moss hajat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajról.
- Fokozottan figyelj a gyermekekre és idősekre, akik érzékenyebbek lehetnek a pollenallergiára.
A mai, szeptember 21-ei pollenhelyzet tehát főként a parlagfű pollen miatt kihívást jelent az allergiások számára, különösen, mert a parlagfű pollenje késő őszig még aktív lehet, és emiatt a tünetek akár folyamatosan fennállhatnak ezen a napon is.Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!