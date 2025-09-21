Pollenjelentés: még mindig magas a koncentráció, készülj az allergiára!
Pollenjelentés: még mindig magas a koncentráció, készülj az allergiára!

Arany Inez
Írta 2025.09.21.

A mai napon, 2025. szeptember 21-én Magyarországon főként parlagfűpollen (ragweed) van aktív hatás alatt. Ez az időszak a ragadós parlagfű pollenjeinek legintenzívebb periódusa, amely szeptemberben még erőteljesen jelen van a levegőben, különösen a szeptember eleje és közepe után is. A mai pollenkoncentráció várhatóan magas lesz a parlagfű miatt, amely az egyik legjelentősebb allergén ebben az évszakban nálunk.

Emellett még lehetnek jelen üröm- és csalánpollenek, valamint kisebb mennyiségben még szárazföldi fűfélék pollenjének nyomai is. Ezek a pollenek az allergiás tüneteket tovább fokozhatják, különösen azoknál, akik több pollenre is érzékenyek.

Az allergiások ma a következő tünetekre számíthatnak: erős orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés, valamint légzési nehézségek, akár asztmás panaszok is felléphetnek. A parlagfű pollenkoncentrációja miatt különösen az orrnyálkahártya irritációja és a szem kötőhártya-gyulladás gyakori.

Praktikus tanácsok a mai napra:

  • Kerüld a szabadban tartózkodást kora reggel és késő délután, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
  • Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget és szélálló ruházatot, hogy minimalizáld a pollen érintkezését a bőröddel és a szemeddel.
  • Otthon tartsd zárva az ablakokat, és használj légszűrő berendezéseket, ha van rá lehetőséged.
  • Pollenallergia esetén használd az orvosod által előírt antihisztaminokat vagy orrspray-ket, és konzultálj vele, ha a tünetek erősödnek.
  • Minden nap zuhanyozz meg és moss hajat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajról.
  • Fokozottan figyelj a gyermekekre és idősekre, akik érzékenyebbek lehetnek a pollenallergiára.

A mai, szeptember 21-ei pollenhelyzet tehát főként a parlagfű pollen miatt kihívást jelent az allergiások számára, különösen, mert a parlagfű pollenje késő őszig még aktív lehet, és emiatt a tünetek akár folyamatosan fennállhatnak ezen a napon is.

