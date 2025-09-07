Ma erősödhet a parlagfű allergia – készülj!

Az allergiások ma elsősorban a következő tünetekkel számolhatnak:
- orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés,
- kötőhártya-gyulladás, viszkető, könnyező szemek,
- légzési nehézségek, köhögés, asztmás rohamok súlyosbodása,
- bőrviszketés, kiütések előfordulhatnak.
Mivel a parlagfű pollenje nagyon apró és könnyen száll a széllel, a tünetek gyakran rosszabbodnak szeles időben vagy kora reggel, amikor a pollenkoncentráció magasabb.
A mai pollenhelyzet miatt a következő praktikus tanácsokat érdemes megfogadnod:
- Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat, különösen szeles, száraz időben, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb.
- Kerüld a szabadban tartózkodást a reggeli órákban, amikor a pollen mennyisége a levegőben a legnagyobb.
- Visszatérés után mindig fürödj le, moss hajat, és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a bőrödre és hajadra tapadt polleneket.
- Használj rendszeresen orrsprayt vagy allergia elleni gyógyszert az orvos által javasolt módon a tünetek enyhítésére.
- Otthon és munkahelyen érdemes HEPA szűrős légtisztítót alkalmazni, amely hatékonyan képes kiszűrni a levegőben lévő polleneket és egyéb allergéneket.
- Szellőztetésre a pollenmentes időszakokat (például késő este vagy kora délután) válaszd.
- Ha asztmád vagy egyéb légzőszervi betegséged van, ügyelj arra, hogy mindig nálad legyen a szükséges inhalátor vagy gyógyszer.
A mai nap pollenhelyzete tehát főként a parlagfű pollenjének magas koncentrációjára épül, ami az allergiás tünetek erősödését eredményezheti. Emiatt fontos a tudatos védekezés és a tünetek időben történő kezelése.