Ma erősödhet a parlagfű allergia – készülj!

Ma, 2025. szeptember 7-én Magyarországon a pollenhelyzet főként a parlagfű (ragweed) pollenjének aktivitása miatt kiemelkedő, mivel ez az időszak jellemzően a parlagfű pollenszezonjának csúcsa vagy közeli időszaka. A parlagfű pollenje rendkívül allergén, és a szeptemberi napokon még erősen jelen van a levegőben, ami a legtöbb allergiás számára komoly tüneteket okozhat. Ezen kívül a késő nyári és kora őszi időszakban még jelen lehetnek egyéb növényi pollenek, például egyes gyomnövények és késői fák pollenjei, de a parlagfű domináns.

Az allergiások ma elsősorban a következő tünetekkel számolhatnak:

orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés,

kötőhártya-gyulladás, viszkető, könnyező szemek,

légzési nehézségek, köhögés, asztmás rohamok súlyosbodása,

bőrviszketés, kiütések előfordulhatnak.

Mivel a parlagfű pollenje nagyon apró és könnyen száll a széllel, a tünetek gyakran rosszabbodnak szeles időben vagy kora reggel, amikor a pollenkoncentráció magasabb.

Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat , különösen szeles, száraz időben, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb.

, különösen szeles, száraz időben, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb. Kerüld a szabadban tartózkodást a reggeli órákban, amikor a pollen mennyisége a levegőben a legnagyobb.

Visszatérés után mindig fürödj le, moss hajat, és cseréld le a ruháidat , hogy eltávolítsd a bőrödre és hajadra tapadt polleneket.

, hogy eltávolítsd a bőrödre és hajadra tapadt polleneket. Használj rendszeresen orrsprayt vagy allergia elleni gyógyszert az orvos által javasolt módon a tünetek enyhítésére.

Otthon és munkahelyen érdemes HEPA szűrős légtisztítót alkalmazni , amely hatékonyan képes kiszűrni a levegőben lévő polleneket és egyéb allergéneket.

, amely hatékonyan képes kiszűrni a levegőben lévő polleneket és egyéb allergéneket. Szellőztetésre a pollenmentes időszakokat (például késő este vagy kora délután) válaszd.

Ha asztmád vagy egyéb légzőszervi betegséged van, ügyelj arra, hogy mindig nálad legyen a szükséges inhalátor vagy gyógyszer.

A mai nap pollenhelyzete tehát főként a parlagfű pollenjének magas koncentrációjára épül, ami az allergiás tünetek erősödését eredményezheti. Emiatt fontos a tudatos védekezés és a tünetek időben történő kezelése.