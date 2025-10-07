Még tombol a pollen, várjuk már a végét! Pollenjelentés

Ma, 2025. október 7-én Magyarországon a pollenhelyzet az őszi időszakra jellemző allergén növények aktiválódását mutatja.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Elsősorban parlagfű pollenje aktív ma, amely október elejéig még jelentős mennyiségben tartózkodhat a levegőben. Ezen kívül a üröm pollenje is jelen lehet, bár az intenzitása már csökkenőben van. Néhány fafaj pollenszórása, mint például a nyár- vagy fafajoké, már jellemzően lecseng vagy nagyon alacsony, mivel az ősz közepén a pollenszezon inkább a gyomfajokra fókuszálódik ilyenkor. Egyéb allergén pollen, például fűfélék pollenjének jelenléte alacsony, mert a nyári szezon már véget ért.

Az allergiások ma leginkább orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre, szemviszketésre, könnyezésre és torokkaparásra számíthatnak. Az asztmás tünetek is felerősödhetnek, különösen parlagfű allergia esetén. Az időjárás október elején általában hűvösebb, 10-16 °C körüli nappali hőmérséklettel, enyhe széllel és esetenként esővel, ami átmenetileg csökkentheti a levegőben lebegő pollen mennyiségét, de száraz, szeles időben a pollen koncentrációja megemelkedhet.

Ezért a mai napra a következő praktikus tanácsokat ajánlom az allergiásoknak: Olvass még a témában Időjárás szeptember 21.: Nyárias meleg várható, de történhetnek még meglepetések Pollenjelentés: parlagfű és nyírfa uralják a levegőt – készülj az allergiára! Ma erős tüneteket is produkálhatnak az allergiások. Pollenhelyzet Magyarországon Ma erősen támadnak a pollenek. Készülj a tünetekre!

Kerüld a szabadban történő tartózkodást a kora délelőtti és kora esti órákban, amikor a pollen koncentráció általában a legmagasabb.

Használj pollenmaszkot, ha muszáj kimenni vagy szeles időben napközben is a szabadban tartózkodni.

Szellőztess rövid ideig, és ne hagyd nyitva az ablakot reggel és este.

Otthon rendszeresen porszívózz HEPA szűrős készülékkel és töröld le a port nedves ronggyal.

Viselj napszemüveget a szem allergiás reakcióinak mérséklésére, és mosd meg gyakran az arcodat és a kezedet.

Ha súlyosabb tünetek jelentkeznek, például légszomj, erős köhögés vagy szemduzzanat, fordulj gyorsan orvoshoz vagy allergológushoz.

Itthon hasznos a pollenszűrős légkondicionáló berendezés, hogy csökkentsd a beltéri pollenexpozíciót.

Összességében tehát ma főként a parlagfű és üröm pollenjére kell figyelned, melyek okozhatják a jellegzetes allergiás tüneteket, ezért légy óvatos a szabadtéri tevékenységeknél, és tartsd be a védekezési tanácsokat!