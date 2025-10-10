Végre elviselhetővé vált a parlagfű koncentrációja?

Emellett más lágyszárú allergén növények, mint a csalánfélék, libatopfélék, üröm, pázsitfűfélék, útifű, kenderfélék, lórom, ernyősvirágzatúak, rézgyom, és szerbtövis pollenje is előfordulhat, de alacsony koncentrációban.
Az allergiásoknak enyhe tünetekkel kell számolniuk, mint például orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés.
Praktikus védekezési tanácsok ma:
- Viselj maszkot a szabadtéri tartózkodás során.
- Gyakran mosd meg az arcodat és a kezedet.
- Használj szemcseppeket a szemviszketés enyhítésére.
- Tartózkodj a szabadtéri tevékenységektől amikor magas a pollenkoncentráció.
- Kövesd figyelemmel a pollenelőrejelzést, hogy időben felkészülhess a magas pollenkoncentrációra.