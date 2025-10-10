Végre elviselhetővé vált a parlagfű koncentrációja?

Ma, 2025. október 10-én Magyarországon a pollenhelyzet főként a parlagfű pollenjének jelenlétével jellemezhető. A parlagfű pollenkoncentrációja valószínűleg az alacsony - közepes tartományban lesz országszerte.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Emellett más lágyszárú allergén növények, mint a csalánfélék, libatopfélék, üröm, pázsitfűfélék, útifű, kenderfélék, lórom, ernyősvirágzatúak, rézgyom, és szerbtövis pollenje is előfordulhat, de alacsony koncentrációban.

Az allergiásoknak enyhe tünetekkel kell számolniuk, mint például orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés.

Praktikus védekezési tanácsok ma: Olvass még a témában A mai időjárás majdnem tökéletes. Kellemes hőmérséklet, enyhe szellő Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas Szeles, borongós idő: október 9-én hűvös szellők és felhők érkeznek! Szeptember 8.: Hűvös hajnalok, de napközben ennyi fokra melegszik

Viselj maszkot a szabadtéri tartózkodás során.

a szabadtéri tartózkodás során. Gyakran mosd meg az arcodat és a kezedet.

és a kezedet. Használj szemcseppeket a szemviszketés enyhítésére.

a szemviszketés enyhítésére. Tartózkodj a szabadtéri tevékenységektől amikor magas a pollenkoncentráció.

amikor magas a pollenkoncentráció. Kövesd figyelemmel a pollenelőrejelzést, hogy időben felkészülhess a magas pollenkoncentrációra.