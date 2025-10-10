Végre elviselhetővé vált a parlagfű koncentrációja?
Végre elviselhetővé vált a parlagfű koncentrációja?

Arany Inez
Írta 2025.10.10.

Ma, 2025. október 10-én Magyarországon a pollenhelyzet főként a parlagfű pollenjének jelenlétével jellemezhető. A parlagfű pollenkoncentrációja valószínűleg az alacsony - közepes tartományban lesz országszerte.

Emellett más lágyszárú allergén növények, mint a csalánfélék, libatopfélék, üröm, pázsitfűfélék, útifű, kenderfélék, lórom, ernyősvirágzatúak, rézgyom, és szerbtövis pollenje is előfordulhat, de alacsony koncentrációban.

Az allergiásoknak enyhe tünetekkel kell számolniuk, mint például orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés.

Praktikus védekezési tanácsok ma:

  • Viselj maszkot a szabadtéri tartózkodás során.
  • Gyakran mosd meg az arcodat és a kezedet.
  • Használj szemcseppeket a szemviszketés enyhítésére.
  • Tartózkodj a szabadtéri tevékenységektől amikor magas a pollenkoncentráció.
  • Kövesd figyelemmel a pollenelőrejelzést, hogy időben felkészülhess a magas pollenkoncentrációra.
