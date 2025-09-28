Még mindig magas a parlagfű koncentrációja – Ez az, ami ilyenkor segít

Az allergiások ma számíthatnak erős orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre, szúró vagy viszkető szemekre, valamint torok- és légúti irritációra. A tünetek megjelenése az arra érzékenyeknél akár súlyosabb is lehet, különösen, ha hajlamos vagy asztmás tünetekre.
Praktikus tanácsok a mai napra allergiásként:
- Kerüld a szabadban a reggeli és a késő délutáni órákat, amikor a pollenkoncentráció jellemzően a legmagasabb.
- Viselj napszemüveget, hogy megóvd a szemed a pollenek irritáló hatásától.
- Otthon zárd be az ablakokat, és használj légszűrőt, hogy minimalizáld a pollen bejutását.
- Ha autóval közlekedsz, érdemes a légkondicionáló pollenszűrőjét bekapcsolni.
- Gyógyszerként tarts kéznél allergia elleni orrsprayt, antihisztamint vagy más orvos által javasolt készítményt.
- Fürödj meg este és moss hajat, hogy a pollenek ne maradjanak a bőrödön és hajadon, ami csökkenti az allergiás reakciókat alvás közben.
- Nagy szél esetén kerüld a hosszabb szabadtéri tartózkodást, mert fokozódhat a pollen koncentrációja a levegőben.
Az időjárás ma jellemzően száraz, gyenge széllel, ami elősegíti a pollenek könnyebb terjedését, ezért fokozott figyelemmel védekezz a pollenek ellen.
