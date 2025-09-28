Még mindig magas a parlagfű koncentrációja – Ez az, ami ilyenkor segít

Ma, 2025. szeptember 28-án Magyarországon a pollenhelyzet továbbra is kedvezőtlen az allergiások számára, a levegőben elsősorban parlagfű (ragweed) és egyes fűfélék pollenjei aktívak. A nyár végi és kora őszi pollenek, mint a parlagfű és a fűfélék, még mindig jelentős mennyiségben vannak jelen, így az érzékenyek számára komoly allergiás tüneteket okozhatnak.

Az allergiások ma számíthatnak erős orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre, szúró vagy viszkető szemekre, valamint torok- és légúti irritációra. A tünetek megjelenése az arra érzékenyeknél akár súlyosabb is lehet, különösen, ha hajlamos vagy asztmás tünetekre.

Praktikus tanácsok a mai napra allergiásként:

Kerüld a szabadban a reggeli és a késő délutáni órákat, amikor a pollenkoncentráció jellemzően a legmagasabb.

Viselj napszemüveget, hogy megóvd a szemed a pollenek irritáló hatásától.

Otthon zárd be az ablakokat, és használj légszűrőt, hogy minimalizáld a pollen bejutását.

Ha autóval közlekedsz, érdemes a légkondicionáló pollenszűrőjét bekapcsolni.

Gyógyszerként tarts kéznél allergia elleni orrsprayt, antihisztamint vagy más orvos által javasolt készítményt.

Fürödj meg este és moss hajat, hogy a pollenek ne maradjanak a bőrödön és hajadon, ami csökkenti az allergiás reakciókat alvás közben.

Nagy szél esetén kerüld a hosszabb szabadtéri tartózkodást, mert fokozódhat a pollen koncentrációja a levegőben.

