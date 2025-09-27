Még mindig nincs vége a parlagfű szezonnak – erre számíts!

Ma, 2025. szeptember 27-én Magyarországon a pollenhelyzet továbbra is aktív és különösen a parlagfű pollenje dominál a levegőben, amely a szezon csúcspontján van. Ezen kívül kisebb mennyiségben jelen vannak még az üröm és egyéb lágyszárú növények pollenei is.

Az allergiások ma főként a parlagfű okozta tünetekre számíthatnak, amelyek jellemzően a következők: sűrű tüsszögési rohamok, orrfolyás, orrdugulás, viszkető és könnyező szemek, valamint torokkaparás vagy légzési nehézségek. A parlagfű pollene különösen erős allergén, így a tünetek intenzívek lehetnek, különösen érzékeny egyéneknél.

A mai védekezéshez az alábbi praktikus tanácsokat érdemes megfogadni:

Kerüld a szabadban tartózkodást a reggeli és kora délelőtti órákban , amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb lehet.

, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb lehet. Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy minimalizáld a pollen szemkontaktust a szemeddel.

Használj orrsprayt és allergiás szemcseppet azonnali enyhülésért, de lehetőleg orvos által javasolt szerekkel.

Otthon zárd be az ablakokat a délutáni és esti órákban, hogy csökkentsd a pollenek bejutását.

Fürödj és moss hajat este, hogy eltávolítsd magadról a napközben rátapadt polleneket.

Az allergiás tünetek súlyosbodása esetén keress fel szakorvost, mert szükség lehet gyógyszeres kezelésre vagy immunterápiára.

Figyelj arra is, hogy a 2025-ös évben a parlagfűszezon korán és erősen kezdődött, ezért az allergiás reakciók is intenzívebbek és hosszabb ideig tarthatnak, így a mai pollenhelyzet különösen megterhelő lehet.

Lényeges, hogy ma is fokozottan tartsd be a védekezési tanácsokat, hogy minimalizáld a pollen okozta panaszokat és megőrizd az életminőséged szezonban is.