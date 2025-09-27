Még mindig nincs vége a parlagfű szezonnak – erre számíts!

Az allergiások ma főként a parlagfű okozta tünetekre számíthatnak, amelyek jellemzően a következők: sűrű tüsszögési rohamok, orrfolyás, orrdugulás, viszkető és könnyező szemek, valamint torokkaparás vagy légzési nehézségek. A parlagfű pollene különösen erős allergén, így a tünetek intenzívek lehetnek, különösen érzékeny egyéneknél.
A mai védekezéshez az alábbi praktikus tanácsokat érdemes megfogadni:
- Kerüld a szabadban tartózkodást a reggeli és kora délelőtti órákban, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb lehet.
- Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy minimalizáld a pollen szemkontaktust a szemeddel.
- Használj orrsprayt és allergiás szemcseppet azonnali enyhülésért, de lehetőleg orvos által javasolt szerekkel.
- Otthon zárd be az ablakokat a délutáni és esti órákban, hogy csökkentsd a pollenek bejutását.
- Fürödj és moss hajat este, hogy eltávolítsd magadról a napközben rátapadt polleneket.
- Az allergiás tünetek súlyosbodása esetén keress fel szakorvost, mert szükség lehet gyógyszeres kezelésre vagy immunterápiára.
Figyelj arra is, hogy a 2025-ös évben a parlagfűszezon korán és erősen kezdődött, ezért az allergiás reakciók is intenzívebbek és hosszabb ideig tarthatnak, így a mai pollenhelyzet különösen megterhelő lehet.
Lényeges, hogy ma is fokozottan tartsd be a védekezési tanácsokat, hogy minimalizáld a pollen okozta panaszokat és megőrizd az életminőséged szezonban is.