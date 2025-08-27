Pollenriadó ma: parlagfű és csalánfélék támadása – készülj az allergiára!
Pollenriadó ma: parlagfű és csalánfélék támadása – készülj az allergiára!

Arany Inez
Írta 2025.08.27.

Ma, 2025. augusztus 27-én Magyarországon főként a fák pollenjei aktívak, különösen a nyár végi időszakban jellemző pollenek, mint az éger, nyír és fűzfa pollenje. Ezek a pollenek könnyen szállnak a széllel, így a levegőben fokozott mennyiségben vannak jelen.

Az allergiások ma számíthatnak olyan tünetekre, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszentés, szemviszketés és könnyezés, valamint a légutak irritációja miatt köhögés vagy torokkaparás is előfordulhat. A tünetek intenzitása a pollen koncentrációjától és a személy érzékenységétől függ.

A mai pollenhelyzetet befolyásolja a közepes szélsebesség és az időjárás, ami elősegíti a pollen levegőben való terjedését. Ezért különösen fontos, hogy tartsd zárva az ablakokat és ajtókat, főleg szeles időben, hogy csökkentsd a pollen bejutását a lakásba.

Praktikus tanácsok a mai napra:

  • Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a kora reggeli órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
  • Ha kint voltál, zuhanyozz le és cseréld le ruháidat, hogy ne hordozd be a polleneket a lakásba.
  • Használj pollen- vagy allergiaszűrős maszkot, ha muszáj kimenni.
  • Rendszeresen porszívózz HEPA-szűrős porszívóval, hogy eltávolítsd a polleneket a lakásból.
  • Szedj allergia elleni gyógyszert a tüneteid enyhítésére, ha szükséges.
  • Kerüld a dohányfüstöt és más légúti irritáló anyagokat, mert ezek fokozhatják a tüneteket.

Összességében ma Magyarországon a fák pollenjei miatt a pollenallergiásoknak érdemes fokozottan figyelniük a védekezésre, és betartani a fentieket, hogy minimalizálják a kellemetlen tüneteket.

