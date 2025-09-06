Pollenriadó: erre számítsanak ma az allergiások!
istockphoto.com

Pollenriadó: erre számítsanak ma az allergiások!

Arany Inez
Írta 2025.09.06.

Ma, 2025. szeptember 6-án Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a parlagfű pollenjének magas koncentrációjáról szól, amely továbbra is aktív és tetőzik a levegőben. Ez azt jelenti, hogy a parlagfű pollenje dominál a levegőben, és erős allergiás tünetekre számíthatsz, ha érzékeny vagy rá.

A mai napon a legaktívabb pollenfajta tehát a parlagfű, de a szezon későbbi szakaszában előfordulhat még üröm és egyéb fűfélék pollenjének jelenléte is. A nyírfa virágzása már lezárult, így annak pollenjével ma már nem kell számolni.

Az allergiás tünetek, amelyeket ma és a közeljövőben tapasztalhatsz, a következők lehetnek: orrfolyás, tüsszögés, orrviszketés, orrdugulás, szemviszketés és könnyezés. Súlyosabb esetben légzési nehézségek is előfordulhatnak. A parlagfű allergiásoknál gyakori a keresztallergia, ami azt jelenti, hogy bizonyos ételek, például görögdinnye, uborka, banán vagy cukkini fogyasztása a szájnyálkahártya viszketését és égő érzését válthatja ki.

A mai védekezéshez a következő praktikus tanácsokat ajánlom:

  • Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenszórás csúcsidőszakaiban, főleg kora reggel és késő délután.
  • Otthon és autóban tartsd zárva az ablakokat, hogy csökkentsd a pollen bejutását.
  • Használj légszűrőt a lakásban, ha van rá lehetőség.
  • Amennyiben allergiás tüneteid vannak, alkalmazz orrsprayt, antihisztamint vagy orvosi javaslat alapján más allergiaellenes készítményt.
  • Vizezd meg az orrjárataidat sóoldatos orrmosással, ami enyhítheti a kellemetlen érzéseket.
  • Fürödj vagy moss hajat este, hogy eltávolítsd a rákerült polleneket.
  • Viselj napszemüveget, hogy megvédd a szemed a pollenektől.

Fontos, hogy a mai napon különösen figyelj a tüneteidre, mert a parlagfű pollenszintje magas, és nap mint nap erősödő panaszokat okozhat azoknak, akik érzékenyek rá.

