Pollenriadó: erre számítsanak ma az allergiások!

A mai napon a legaktívabb pollenfajta tehát a parlagfű, de a szezon későbbi szakaszában előfordulhat még üröm és egyéb fűfélék pollenjének jelenléte is. A nyírfa virágzása már lezárult, így annak pollenjével ma már nem kell számolni.
Az allergiás tünetek, amelyeket ma és a közeljövőben tapasztalhatsz, a következők lehetnek: orrfolyás, tüsszögés, orrviszketés, orrdugulás, szemviszketés és könnyezés. Súlyosabb esetben légzési nehézségek is előfordulhatnak. A parlagfű allergiásoknál gyakori a keresztallergia, ami azt jelenti, hogy bizonyos ételek, például görögdinnye, uborka, banán vagy cukkini fogyasztása a szájnyálkahártya viszketését és égő érzését válthatja ki.
A mai védekezéshez a következő praktikus tanácsokat ajánlom:
- Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenszórás csúcsidőszakaiban, főleg kora reggel és késő délután.
- Otthon és autóban tartsd zárva az ablakokat, hogy csökkentsd a pollen bejutását.
- Használj légszűrőt a lakásban, ha van rá lehetőség.
- Amennyiben allergiás tüneteid vannak, alkalmazz orrsprayt, antihisztamint vagy orvosi javaslat alapján más allergiaellenes készítményt.
- Vizezd meg az orrjárataidat sóoldatos orrmosással, ami enyhítheti a kellemetlen érzéseket.
- Fürödj vagy moss hajat este, hogy eltávolítsd a rákerült polleneket.
- Viselj napszemüveget, hogy megvédd a szemed a pollenektől.
Fontos, hogy a mai napon különösen figyelj a tüneteidre, mert a parlagfű pollenszintje magas, és nap mint nap erősödő panaszokat okozhat azoknak, akik érzékenyek rá.Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!