Erre számítsanak ma az allergiások – Magas a pollentartalom!

A mai napra elsődlegesen aktív pollenfajok a parlagfű, fekete üröm, libatop és kanadai aranyvessző pollenjei. Ezek a növények pollenszórása szeptember közepén még erős, ezért az allergiásoknak figyelniük kell rájuk.
Az allergiás tünetek közül leggyakoribbak a következők lehetnek a mai napon: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, köhögés, illetve fáradtságérzet és fejfájás is előfordulhat. Súlyosabb esetekben légzési nehézségek, asztmás tünetek is felléphetnek.
Praktikus védekezési tanácsok ma:
- Kerüld a délelőtti és kora délutáni órákban a szabadban tartózkodást, mert ekkor a pollenkoncentráció általában a legmagasabb.
- Ha kimenőn vagy, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szembe jutását.
- Hazaérve azonnal cseréld le a ruhádat, és zuhanyozz meg, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és hajról.
- Szellőztess rövid időre reggel korán vagy este későn, amikor alacsonyabb a levegő pollenkoncentrációja.
- Használj allergia elleni orrspray-t vagy antihisztamin gyógyszert, amennyiben azt az orvosod javasolta.
- Figyelj a folyadékpótlásra, mert a pollenek irritálhatják a nyálkahártyákat.
Ma tehát különösen figyelj a parlagfű és az egyéb őszi allergén növények pollenjeire, mert ezek okozzák a legintenzívebb tüneteket ezen a napon. Ezzel a tudatossággal és megfelelő védekezéssel jelentősen csökkenthető az allergiás kellemetlenségek mértéke.