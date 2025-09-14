Erre számítsanak ma az allergiások – Magas a pollentartalom!

Ma, 2025. szeptember 14-én Magyarországon a pollenhelyzet továbbra is magas, főként a késő nyári és kora őszi növények pollenjére kell számítani.

A mai napra elsődlegesen aktív pollenfajok a parlagfű, fekete üröm, libatop és kanadai aranyvessző pollenjei. Ezek a növények pollenszórása szeptember közepén még erős, ezért az allergiásoknak figyelniük kell rájuk.

Az allergiás tünetek közül leggyakoribbak a következők lehetnek a mai napon: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, köhögés, illetve fáradtságérzet és fejfájás is előfordulhat. Súlyosabb esetekben légzési nehézségek, asztmás tünetek is felléphetnek.

Ma erős tüneteket is produkálhatnak az allergiások.

Kerüld a délelőtti és kora délutáni órákban a szabadban tartózkodást, mert ekkor a pollenkoncentráció általában a legmagasabb.

Ha kimenőn vagy, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szembe jutását.

Hazaérve azonnal cseréld le a ruhádat, és zuhanyozz meg, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és hajról.

Szellőztess rövid időre reggel korán vagy este későn, amikor alacsonyabb a levegő pollenkoncentrációja.

Használj allergia elleni orrspray-t vagy antihisztamin gyógyszert, amennyiben azt az orvosod javasolta.

Figyelj a folyadékpótlásra, mert a pollenek irritálhatják a nyálkahártyákat.

Ma tehát különösen figyelj a parlagfű és az egyéb őszi allergén növények pollenjeire, mert ezek okozzák a legintenzívebb tüneteket ezen a napon. Ezzel a tudatossággal és megfelelő védekezéssel jelentősen csökkenthető az allergiás kellemetlenségek mértéke.