Friss pollenjelentés: ma nehéz napjuk lehet az allergiásoknak

Ma, 2025. szeptember 16-án Magyarországon elsősorban a parlagfű pollenje aktív, ami a szeptember eleji hónap folyamán jellemzően magas koncentrációban van jelen a levegőben. Ez a növény okozza a legintenzívebb allergiás reakciókat ezen időszakban. Ezen kívül, kisebb mennyiségben még megtalálható lehet a csalánfélék, üröm és egyéb késői allergén növények pollenje is, de azok már általában alacsonyabb szinten.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az allergiások ma számolhatnak erős orrfolyással, tüsszögéssel, orrdugulással, valamint szemviszketéssel és könnyezéssel. A légúti panaszokhoz fejfájás és fáradékonyság is társulhat, illetve akik asztmásak, azoknál a légzés nehezített lehet, köhögés jelentkezhet.

A legfontosabb, hogy ma ügyelj erre a következőkre:

Próbálj minél kevesebbet tartózkodni a szabadban a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.

Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, ami véd a szembe jutó pollen ellen, és használj maszkot, ha erős a pollen helyzet.

Otthon és autóban tartsd zárva az ablakokat, és használj légszűrő berendezést, ha van rá lehetőséged.

Fürödj le és moss hajat esténként, hogy eltávolítsd a bőrödről és hajadból a pollent.

Kerüld a száradó ruhák kint teregetését, mert a pollenek rátapadhatnak.

Gondoskodj a rendszeres, allergiás tüneteket enyhítő orrspray vagy szemcsepp használatáról, amennyiben eddig használtad, ma se hagyd ki.

Figyeld a napi pollenjelentéseket és allergiafigyelmeztetéseket, mert a parlagfű pollenje még akár napokon keresztül magas lehet.