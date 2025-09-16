Friss pollenjelentés: ma nehéz napjuk lehet az allergiásoknak

Az allergiások ma számolhatnak erős orrfolyással, tüsszögéssel, orrdugulással, valamint szemviszketéssel és könnyezéssel. A légúti panaszokhoz fejfájás és fáradékonyság is társulhat, illetve akik asztmásak, azoknál a légzés nehezített lehet, köhögés jelentkezhet.
A legfontosabb, hogy ma ügyelj erre a következőkre:
- Próbálj minél kevesebbet tartózkodni a szabadban a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
- Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, ami véd a szembe jutó pollen ellen, és használj maszkot, ha erős a pollen helyzet.
- Otthon és autóban tartsd zárva az ablakokat, és használj légszűrő berendezést, ha van rá lehetőséged.
- Fürödj le és moss hajat esténként, hogy eltávolítsd a bőrödről és hajadból a pollent.
- Kerüld a száradó ruhák kint teregetését, mert a pollenek rátapadhatnak.
- Gondoskodj a rendszeres, allergiás tüneteket enyhítő orrspray vagy szemcsepp használatáról, amennyiben eddig használtad, ma se hagyd ki.
- Figyeld a napi pollenjelentéseket és allergiafigyelmeztetéseket, mert a parlagfű pollenje még akár napokon keresztül magas lehet.
Ma különösen fontos, hogy tartsd be ezeket a tanácsokat, mert a parlagfű pollenjének koncentrációja Magyarországon a szeptemberi hónapban még kiemelten erős, és a mai nap is akut panaszokat okozhat azoknak, akik érzékenyek rá.
