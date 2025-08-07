„Egy férfi fel akarta töltetni a férfiasságát hyaluronsavval” – Plasztikai sebészek mesélnek

Több száz mellműtétet csináltam életemben, szakember vagyok. Egy hölgy hónapokkal a műtétje után zokogva rontott be az irodámba, hogy „mit tettem vele.” Megmutatta a melleit, amik tökéletesek voltak, ő pedig ordibált, hogy nem látom, hogy mennyire felemásak?! Mondtam, hogy nem, szerintem szépek, erre még zaklatottabb lett és követelte, hogy ott helyben azonnal javítsam ki a hibát.



Azt tanácsoltam, hogy aludjunk rá párat, mert semmi nem indokol egy újabb műtétet. Megadtam neki a mobilom számát és több síró, könyörgő és fenyegető üzenetet hagyott, így biztos voltam benne, hogy nem műtöm meg újra, mert labilis (és a mellei tényleg kifogástalanok voltak.) Végül nem keresett többet, csak egy év múlva, amikor egy nyugodt e-mailben elnézést kért mindenért. Elmondta, hogy a férje elhagyta és emiatt gyógyszereket szedett, amik erratikus viselkedést okoztak nála. A hölgy sok álmatlan éjszakát okozott nekem, de végül örültem, hogy rendbe jött.



