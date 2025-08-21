Pedofil-sziget, LSD agykontroll: összeesküvés elméletek, amik igaznak bizonyultak

A konspirációs teóriák izgalmasak és elrugaszkodottak, ezért is sokkoló, amikor némelyikről kiderül, hogy nem a képzelet szüleménye.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

MKUltra

Azt hinnénk, az amerikai hadsereg emberségesebb, mint a náci vagy a szovjet katonaság volt, de sajnos ugyanolyan rossz. Az MKUltra a CIA egyik titkos emberkísérleti programja volt, ami húsz éven keresztül működött, 1953 és 1973 között. Ártatlan embereken teszteltek – tudtukon kívül – kábítószereket (pl. LSD-t), hogy kiderüljön, melyik droggal lehet őket a leghatásosabban vallatni.

Ezen kívül módszerük volt még a pszichológiai kínzás, agymosás, hipnózis, elektrosokk, érzékmegvonás, izoláció, illetve a verbális és szexuális abúzus. Az MKUltra egyik áldozata volt Ted Kaczynski is, aki matekzseniből lett terrorista és saját készítésű bombáival csaknem húsz éven keresztül tartotta rettegésben az USA-t. Sokan úgy tartják, hogy a gyilkos szektavezér, Charles Manson is az MKUltra egyik résztvevője volt, akaratán kívül.

Játékok tömegsírja

Sokáig tartották városi legendának az Atari játkéktemetőt, de kiderült, hogy igaz: a cég 700.000 darab játékkazettát temetett el egy új-mexikói hulladéklerakóban, a sivatagban. Az „E.T. a földönkívüli” játék 1982-ben hatalmas bukás lett, és az Atari így szabadult meg a felesleges daraboktól. A „tömegsírt” 2014-ben tárták fel, a kiásott darabok ma már kiállításokon megtekinthetőek, illetve gyűjtők keresett relikviái. Mások ezeket olvassák 5 feel-good sorozat, ha szükséged van valami pozitívra az életedben Száj tátva marad: a világ TOP 10 legrejtélyesebb helyszíne A mai fiatalok nem tudnak tárcsázós telefont használni – és még ennyi mindent nem 10 híresség, aki hipnózissal sikerült meggyógyulnia

A Sziget

A világ egyik leghíresebb összeesküvés elmélet-gyártója Alex Jones, amerikai rádiós műsorvezető, aki olyan röhejes képtelenségeket terjeszt, hogy a Sandy Hook iskolai mészárlás kamu volt, vagy hogy a liberálisok között „vérszívó, pocakos gonosz manók” vannak. Azonban ő volt az is, aki először beszélt a celebek által látogatott pedofil-szigetről is, kb. húsz évvel azelőtt, hogy Jeffrey Epstein neve bekerült volna a köztudatba.

A cikk folytatódik, lapozz!