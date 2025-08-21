Pedofil-sziget, LSD agykontroll: összeesküvés elméletek, amik igaznak bizonyultak

MKUltra
Azt hinnénk, az amerikai hadsereg emberségesebb, mint a náci vagy a szovjet katonaság volt, de sajnos ugyanolyan rossz. Az MKUltra a CIA egyik titkos emberkísérleti programja volt, ami húsz éven keresztül működött, 1953 és 1973 között. Ártatlan embereken teszteltek – tudtukon kívül – kábítószereket (pl. LSD-t), hogy kiderüljön, melyik droggal lehet őket a leghatásosabban vallatni.
Ezen kívül módszerük volt még a pszichológiai kínzás, agymosás, hipnózis, elektrosokk, érzékmegvonás, izoláció, illetve a verbális és szexuális abúzus. Az MKUltra egyik áldozata volt Ted Kaczynski is, aki matekzseniből lett terrorista és saját készítésű bombáival csaknem húsz éven keresztül tartotta rettegésben az USA-t. Sokan úgy tartják, hogy a gyilkos szektavezér, Charles Manson is az MKUltra egyik résztvevője volt, akaratán kívül.
Játékok tömegsírja
Sokáig tartották városi legendának az Atari játkéktemetőt, de kiderült, hogy igaz: a cég 700.000 darab játékkazettát temetett el egy új-mexikói hulladéklerakóban, a sivatagban. Az „E.T. a földönkívüli” játék 1982-ben hatalmas bukás lett, és az Atari így szabadult meg a felesleges daraboktól. A „tömegsírt” 2014-ben tárták fel, a kiásott darabok ma már kiállításokon megtekinthetőek, illetve gyűjtők keresett relikviái.
A Sziget
A világ egyik leghíresebb összeesküvés elmélet-gyártója Alex Jones, amerikai rádiós műsorvezető, aki olyan röhejes képtelenségeket terjeszt, hogy a Sandy Hook iskolai mészárlás kamu volt, vagy hogy a liberálisok között „vérszívó, pocakos gonosz manók” vannak. Azonban ő volt az is, aki először beszélt a celebek által látogatott pedofil-szigetről is, kb. húsz évvel azelőtt, hogy Jeffrey Epstein neve bekerült volna a köztudatba.