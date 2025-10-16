Ha 7 kérdésből legalább 5-re IGEN a válaszod, Te is passzív-agresszív vagy

A passzív-agresszív viselkedés sokunk számára ismeretlenül csenghet, mégis a mindennapi emberi kapcsolatokban gyakran előfordul. Lényege, hogy az érzelmeinket indirekt módon fejezzük ki, gyakran rejtett ellenségességen keresztül. Ez ugyan nehezen azonosítható, de ha alaposabban megfigyeljük magunkat, könnyen lehet, hogy találunk rá jeleket.

1. Gyakran mondasz igent, amikor valójában nem ezt gondolod?

Sokan azért mondanak igent másoknak, hogy elkerüljék a közvetlen konfliktust vagy a visszautasítással járó kellemetlenséget. Az igazság az, hogy ez a fajta kapkodó beleegyezés, hosszú távon mégis terhet jelenthet, mert belülről kiégeti az embert, és mérhetetlen frusztrációhoz vezethet.

