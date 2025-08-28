Parlagfűpollen támadás augusztus végén: kezdődnek a tünetek, készülj fel!

Az allergiások számíthatnak az alábbi tünetekre: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, valamint esetenként légzési nehézségek vagy köhögés. A tünetek intenzitása a pollen koncentrációjától és a szélsebességtől függ, ma mérsékelt vagy erős szél fúj, ami elősegíti a pollen terjedését.
A mai pollenhelyzetben különösen érdemes figyelni arra, hogy:
- Tartsd zárva az ablakokat, különösen a szeles időszakokban, hogy ne jusson be sok pollen a lakásba.
- Kerüld a kora reggeli szabadtéri tevékenységeket, amikor a pollen koncentráció a levegőben a legmagasabb.
- Érdemes allergia elleni gyógyszert használni, ha már korábban is tapasztaltál tüneteket.
- Hazaérkezés után azonnal zuhanyozz le, és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a pollenszemcséket a bőrről és a hajról.
- Otthon rendszeresen porszívózz HEPA szűrős porszívóval, hogy csökkentsd a polleneket a levegőben.
Az időjárás ma meleg, 25-30 fok körüli hőmérséklettel és közepes széllel támogatja a pollen szétszóródását, így a tünetek erősebbek lehetnek a szélirány és sebesség miatt.
Összességében tehát a mai nap a fák pollenjei miatt kiemelten veszélyes az allergiások számára, ezért javasolt a fentiek szerinti védekezés, hogy csökkentsd a kellemetlen tüneteket.