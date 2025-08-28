Parlagfűpollen támadás augusztus végén: kezdődnek a tünetek, készülj fel!
Arany Inez
Írta 2025.08.28.

Ma, 2025. augusztus 28-án Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a fák pollenjeinek magas koncentrációja miatt jelentős allergiás panaszokat okoz. A mai napon főként a fák pollenjei aktívak, amelyek könnyen szállnak a széllel, így nagy területen okozhatnak tüneteket.

Az allergiások számíthatnak az alábbi tünetekre: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, valamint esetenként légzési nehézségek vagy köhögés. A tünetek intenzitása a pollen koncentrációjától és a szélsebességtől függ, ma mérsékelt vagy erős szél fúj, ami elősegíti a pollen terjedését.

A mai pollenhelyzetben különösen érdemes figyelni arra, hogy:

  • Tartsd zárva az ablakokat, különösen a szeles időszakokban, hogy ne jusson be sok pollen a lakásba.
  • Kerüld a kora reggeli szabadtéri tevékenységeket, amikor a pollen koncentráció a levegőben a legmagasabb.
  • Érdemes allergia elleni gyógyszert használni, ha már korábban is tapasztaltál tüneteket.
  • Hazaérkezés után azonnal zuhanyozz le, és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a pollenszemcséket a bőrről és a hajról.
  • Otthon rendszeresen porszívózz HEPA szűrős porszívóval, hogy csökkentsd a polleneket a levegőben.

Az időjárás ma meleg, 25-30 fok körüli hőmérséklettel és közepes széllel támogatja a pollen szétszóródását, így a tünetek erősebbek lehetnek a szélirány és sebesség miatt.

Összességében tehát a mai nap a fák pollenjei miatt kiemelten veszélyes az allergiások számára, ezért javasolt a fentiek szerinti védekezés, hogy csökkentsd a kellemetlen tüneteket.

