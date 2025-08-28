Parlagfűpollen támadás augusztus végén: kezdődnek a tünetek, készülj fel!

Ma, 2025. augusztus 28-án Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a fák pollenjeinek magas koncentrációja miatt jelentős allergiás panaszokat okoz. A mai napon főként a fák pollenjei aktívak, amelyek könnyen szállnak a széllel, így nagy területen okozhatnak tüneteket.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az allergiások számíthatnak az alábbi tünetekre: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, valamint esetenként légzési nehézségek vagy köhögés. A tünetek intenzitása a pollen koncentrációjától és a szélsebességtől függ, ma mérsékelt vagy erős szél fúj, ami elősegíti a pollen terjedését.

A mai pollenhelyzetben különösen érdemes figyelni arra, hogy:

Tartsd zárva az ablakokat , különösen a szeles időszakokban, hogy ne jusson be sok pollen a lakásba.

, különösen a szeles időszakokban, hogy ne jusson be sok pollen a lakásba. Kerüld a kora reggeli szabadtéri tevékenységeket , amikor a pollen koncentráció a levegőben a legmagasabb.

, amikor a pollen koncentráció a levegőben a legmagasabb. Érdemes allergia elleni gyógyszert használni , ha már korábban is tapasztaltál tüneteket.

, ha már korábban is tapasztaltál tüneteket. Hazaérkezés után azonnal zuhanyozz le, és cseréld le a ruháidat , hogy eltávolítsd a pollenszemcséket a bőrről és a hajról.

, hogy eltávolítsd a pollenszemcséket a bőrről és a hajról. Otthon rendszeresen porszívózz HEPA szűrős porszívóval, hogy csökkentsd a polleneket a levegőben.

Az időjárás ma meleg, 25-30 fok körüli hőmérséklettel és közepes széllel támogatja a pollen szétszóródását, így a tünetek erősebbek lehetnek a szélirány és sebesség miatt. Mások ezeket olvassák Pollenriadó augusztus 20-án: a parlagfű pollenkoncentrációja gyorsan nő Pollenhelyzet Magyarországon: friss előrejelzés allergiásoknak segítő tippekkel Augusztus 20. időjárása a meleget és a hideget is elhozza Lesz még meleg augusztusban? Friss időjárás jelentés

Összességében tehát a mai nap a fák pollenjei miatt kiemelten veszélyes az allergiások számára, ezért javasolt a fentiek szerinti védekezés, hogy csökkentsd a kellemetlen tüneteket.