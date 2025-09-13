„Paráználkodj!” Elrontott biblia és még öt végzetes elírás, aminek beláthatatlan következményei lettek

Egy apró gépelési hiba is drasztikus eredményekhez vezethet. Nézzük meg néhány híres elírás történetét, amelyek komoly következményekkel jártak.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Egy gépelési hiba bárkivel előfordulhat, de az alábbi esetekben drasztikus eredménnyel járt a baki.

Az érme

Létezik egy csekély értékű érme, amiért a gyűjtők ma már komoly összeget fizetnek: párezer darab hibásan vert pesoról van szó. Chilében 2008 és 2009 között jelentek meg ezek a pénzek és különlegességük az, hogy a „Chile” szóban az L-betű helyett I-betű szerepel, így az érméken az áll: „Chiie.”. Hihetetlen, de csak 2009 évvégén vette észre valaki, hogy elírták saját országuk nevét, amikor hibás érmék már rég forgalomban voltak. A pénzverde elnöke fizetett meg a hibáért, őt ugyanis azonnali hatállyal elbocsátották.

A cikk folytatódik, lapozz!