„Paráználkodj!” Elrontott biblia és még öt végzetes elírás, aminek beláthatatlan következményei lettek

Egy gépelési hiba bárkivel előfordulhat, de az alábbi esetekben drasztikus eredménnyel járt a baki.
Az érme
Létezik egy csekély értékű érme, amiért a gyűjtők ma már komoly összeget fizetnek: párezer darab hibásan vert pesoról van szó. Chilében 2008 és 2009 között jelentek meg ezek a pénzek és különlegességük az, hogy a „Chile” szóban az L-betű helyett I-betű szerepel, így az érméken az áll: „Chiie.”. Hihetetlen, de csak 2009 évvégén vette észre valaki, hogy elírták saját országuk nevét, amikor hibás érmék már rég forgalomban voltak. A pénzverde elnöke fizetett meg a hibáért, őt ugyanis azonnali hatállyal elbocsátották.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/6Következő»