„Papucs dolog kedvesnek lenni” – 15 dolog, ami visszataszítóvá tesz egy férfit

Nem csak a külső számít, amikor vonzalomról van szó. Íme 15 tulajdonság, amelyek visszataszítóvá tehetnek egy férfit a nők szemében. Számodra mi a legutálatosabb férfi tulajdonság?
Jutalom
Amikor egy férfi azt hiszi, hogy a nő egy automata, amibe ha bedob egy kis figyelmességet, akkor az szexet ad. Akinek természetes, hogyha a szórakozóhelyen meghív egy italra, akkor már lesmárolhat, vagy elvárja, hogy az ágyában töltsd az éjszakát, ha elvitt vacsorázni.
Olvass még a témában
A flörtgép
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/8Következő»