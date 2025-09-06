Öt 70-es évekbeli blúzstílus, ami újra hódít 2025-ben

Hányszor kutattál már anyukád vagy nagymamád szekrényében, vagy töltöttél órákat egy turkálóban egy 70-es évekbeli blúz után kutatva? Ha itt vagy, valószínűleg többször, mint ahányszor számolni tudnád. Van egy jó hírem, ahogy a cím is mondja, a 70-es évek divatja ismét hódít.

A kifutón és azon kívül is számtalan olyan darabot látni, amelyek a korszak legstílusosabb ikonjait idézik. Ráadásul ezek a ruhák könnyedén beilleszthetők a meglévő gardróbodba, bármilyen dress code-hoz vagy alkalomhoz. Kiderül, hogy a múlt felidézése igazán modernné és érdekessé teheti a személyes stílusodat. Íme tehát öt 70-es évekbeli blúzfazon, amely újra velünk van 2025-ben és tippek, hogyan viseljük őket ma.

1. Romantikus pöttyök

A pöttyös minta minden évtizedben divatos, elég csak Jane Birkinre nézni, hogy lásd a bizonyítékot. 2025-ben romantikus változatokban térnek vissza, amelyek bájos és nőies fordulatot adnak bármilyen összeállításnak. Az Acne Studios például a tavaszi-nyári 2025-ös kollekciójában buggyos nadrággal és lapos, nyitott orrú szandállal párosította. Hasonlóan, a street style szettekben a blúz játékossága különösen erőteljesen érvényesül, ha karakteres, széles szárú nadrággal kombináljuk. A pöttyös darabokat könnyű beilleszteni a hétköznapokba is, akár farmerrel, akár szoknyával. Egy romantikus pöttyös blúz önmagában is középpontba kerül, ezért elég mellé egy letisztult kiegészítő.

