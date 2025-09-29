Időjárás szeptember 29: kitart még egy kicsit a meleg

2025. szeptember 29-én Magyarországon a mai időjárás általában változatos lesz, de döntően őszi jellegű, a nappali hőmérsékletek az ország nagy részén 20-23 fok körül alakulnak, egyes déli, délkeleti tájakon kicsit magasabb értékekkel. A felhőzet váltakozó lesz, elszórtan várható kisebb zápor vagy eső, de több órán át lehetnek napos periódusok is.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az órákra bontott előrejelzés:

Reggel 6-9 óráig az ország nagy részén még erősen felhős lesz az ég, néhol köd is képződhet, és a hőmérséklet 13-16 fok között alakul.

Délelőtt 9-12 óráig a felhőzet csökken, és déli, délkeleti tájakon több napsütés várható, a hőmérséklet 17-20 fok körül mozog. Olvass még a témában Erre számítsanak ma az allergiások – Magas a pollentartalom! Jönnek a záporok és a gyors lehűlés Figyelem: veszélyes időjárás és rekordhőmérséklet Hidegrekord veszély: hamarosan lehűlés jön

Délután 12-18 óráig a napos időszakok gyakoribbak lesznek a déli, keleti megyékben, miközben helyenként még előfordulhatnak záporok, esőszemek. A hőmérséklet 20-23 fok között alakul, a szél keleties irányból élénk, olykor erősebb lökésekkel fúj.

A cikk folytatódik, lapozz!