Időjárás szeptember 29: kitart még egy kicsit a meleg

Arany Inez
Írta 2025.09.29.

2025. szeptember 29-én Magyarországon a mai időjárás általában változatos lesz, de döntően őszi jellegű, a nappali hőmérsékletek az ország nagy részén 20-23 fok körül alakulnak, egyes déli, délkeleti tájakon kicsit magasabb értékekkel. A felhőzet váltakozó lesz, elszórtan várható kisebb zápor vagy eső, de több órán át lehetnek napos periódusok is.

Az órákra bontott előrejelzés:

Reggel 6-9 óráig az ország nagy részén még erősen felhős lesz az ég, néhol köd is képződhet, és a hőmérséklet 13-16 fok között alakul.

Délelőtt 9-12 óráig a felhőzet csökken, és déli, délkeleti tájakon több napsütés várható, a hőmérséklet 17-20 fok körül mozog.

Délután 12-18 óráig a napos időszakok gyakoribbak lesznek a déli, keleti megyékben, miközben helyenként még előfordulhatnak záporok, esőszemek. A hőmérséklet 20-23 fok között alakul, a szél keleties irányból élénk, olykor erősebb lökésekkel fúj.

