Időjárás szeptember 29: kitart még egy kicsit a meleg

Az órákra bontott előrejelzés:
Reggel 6-9 óráig az ország nagy részén még erősen felhős lesz az ég, néhol köd is képződhet, és a hőmérséklet 13-16 fok között alakul.
Délelőtt 9-12 óráig a felhőzet csökken, és déli, délkeleti tájakon több napsütés várható, a hőmérséklet 17-20 fok körül mozog.
Olvass még a témában
Délután 12-18 óráig a napos időszakok gyakoribbak lesznek a déli, keleti megyékben, miközben helyenként még előfordulhatnak záporok, esőszemek. A hőmérséklet 20-23 fok között alakul, a szél keleties irányból élénk, olykor erősebb lökésekkel fúj.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/3Következő»