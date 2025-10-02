Friss időjárás előrejelzés: ma még kellemes az idő, de estére jön a lehűlés

A délelőtt folyamán a hőmérséklet 12-15 Celsius-fok között alakul, gyengén felhős, időnként napsütéses idő lesz, csapadék nem várható. A szél mérsékelt északkeleti irányból fúj, sebessége 10-20 km/h között lesz.
Délutánra a hőmérséklet emelkedik 18-21 fok közé, a felhőzet továbbra is szakadozott marad, így gyakran süt a nap. Csapadék továbbra sem lesz jellemző. A légmozgás mérsékelt marad, néhol élénk, különösen az északkeleti régiókban.
Estére lehűlés kezdődik, a hőmérséklet 13-15 fokra csökken, a szél enyhül, csapadék nem valószínű.
A mai napi pollenhelyzet az allergiások számára közepesen terhelő. Elsősorban az erősebb szél miatt a levegőben szóródó fű és gyom pollenek koncentrációja a megszokottnál magasabb lehet, így érzékenyeknek javasolt a szélcsendes, zárt térben tartózkodás, illetve a rendszeres orrspray vagy antihisztamin használata.
Összességében az október első napjaiban a száraz, napos idő dominál, ami kellemes sétákhoz és szabadtéri programokhoz ideális. A változásra később, a hónap közepén kell számítani.