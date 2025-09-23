Íme 5 egyszerű, ám annál stílusosabb gesztenyés dekoráció az idei őszre

\r\n\r\nAz ősz az egyik kedvenc időszakom, mert ennél színesebb és varázslatosabb időszakot talán nem is tudnék mondani. Persze a többi évszaknak is megvannak a maga szépségei, de ősszel a természet megannyi csodát tár elénk, amit érdemes kihasználjunk. Ilyenkor mindig felkerekedünk a családdal, és elkezdünk csodaszép terméseket és növényeket gyűjteni, hogy az otthonunkat őszi díszbe öltöztessük, és kreativitásunkat kiélve összedobjunk néhány egyszerű, ám annál ötletesebb és látványosabb dekorációt – kültérre és bentre egyaránt. Botok, gesztenyék, dió, makkok, moha, csipkebogyó, sárgás-pirosas-barnás árnyalatokban pompázó növények: ezt tartogatja számunkra a varázslatos ősz, melynél lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre az alkotást és a kézműveskedést tekintve!\r\n\r\n \r\n\r\nÍme 5 egyszerű, de rendkívül igényes és csodaszép DIY őszi dekoráció otthonra: \r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":483025}; dataLayer.push( dataLayer_content ); \r\n\r\nHa itt az ősz, az egyet jelent a természet elmúlásával és az őszi termések megjelenésével. A természet csodája, hogy rendkívül sok őszi növénnyel és azok dekorációs célra alkalmas terméseivel örvendeztet meg minket. Egy szónak is száz a vége, őszi dekorálásra fel, induljon a gesztenyeszedés!\r\n\r\n \r\n\r\nAz ősz az egyik kedvenc időszakom, mert ennél színesebb és varázslatosabb időszakot talán nem is tudnék mondani. Persze a többi évszaknak is megvannak a maga szépségei, de ősszel a természet megannyi csodát tár elénk, amit érdemes kihasználjunk. Ilyenkor mindig felkerekedünk a családdal, és elkezdünk csodaszép terméseket és növényeket gyűjteni, hogy az otthonunkat őszi díszbe öltöztessük, és kreativitásunkat kiélve összedobjunk néhány egyszerű, ám annál ötletesebb és látványosabb dekorációt – kültérre és bentre egyaránt. Botok, gesztenyék, dió, makkok, moha, csipkebogyó, sárgás-pirosas-barnás árnyalatokban pompázó növények: ezt tartogatja számunkra a varázslatos ősz, melynél lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre az alkotást és a kézműveskedést tekintve!\r\n\r\n \r\n\r\nÍme 5 egyszerű, de rendkívül igényes és csodaszép DIY őszi dekoráció otthonra: \r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":483025}; dataLayer.push( dataLayer_content );
Íme 5 egyszerű, ám annál stílusosabb gesztenyés dekoráció az idei őszre
iStock

Íme 5 egyszerű, ám annál stílusosabb gesztenyés dekoráció az idei őszre

Hegedűs Henriett
Írta 2025.09.23.

Ha itt az ősz, az egyet jelent a természet elmúlásával és az őszi termések megjelenésével. A természet csodája, hogy rendkívül sok őszi növénnyel és azok dekorációs célra alkalmas terméseivel örvendeztet meg minket. Egy szónak is száz a vége, őszi dekorálásra fel, induljon a gesztenyeszedés!

Az ősz az egyik kedvenc időszakom, mert ennél színesebb és varázslatosabb időszakot talán nem is tudnék mondani. Persze a többi évszaknak is megvannak a maga szépségei, de ősszel a természet megannyi csodát tár elénk, amit érdemes kihasználjunk. Ilyenkor mindig felkerekedünk a családdal, és elkezdünk csodaszép terméseket és növényeket gyűjteni, hogy az otthonunkat őszi díszbe öltöztessük, és kreativitásunkat kiélve összedobjunk néhány egyszerű, ám annál ötletesebb és látványosabb dekorációt – kültérre és bentre egyaránt. Botok, gesztenyék, dió, makkok, moha, csipkebogyó, sárgás-pirosas-barnás árnyalatokban pompázó növények: ezt tartogatja számunkra a varázslatos ősz, melynél lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre az alkotást és a kézműveskedést tekintve!

Íme 5 egyszerű, de rendkívül igényes és csodaszép DIY őszi dekoráció otthonra: 

1/5 Festett gesztenyécskék tálban

Ha tavasz, akkor tojásfestés, ha ősz, akkor gesztenyefestés! Hogyha nem vagy egy nagy alkotó, de mégis szakítanál a szokásos „gesztenyét a tálba” ötlettel, akkor ragadj meg egy ecsetet és fesd ki a gesztenyéket. Szedj jónéhány darabot, mosd meg őket otthon és szárítsd meg, vagy várd meg, míg maguktól megszáradnak.

Ez nagyon fontos, hiszen, ha nedvesek maradnak, nem fog rajtuk megmaradni és meglátszani a festék. Ezután szerezz be vízálló fehér (és/vagy arany, ezüst) dekorfestéket és egy vékony ecsetet, és fess rájuk egyszerű mintákat. Nagyon mutatós dekoráció készülhet belőle az asztalra. Tedd az elkészült alkotásokat egy laposabb tálba, hogy mindenki láthassa a remekművet!

2/5 Ajtódísznek kiváló

Nincs még őszi kopogtatód? Akkor készíts egyet gesztenyéből! A teljesség igénye nélkül, szinte bármit rátehetsz a kopogtató alapra, de a lényeg, hogy a gesztenye képezze az alkotás fő részét. Hogyha nem szeretsz pepecselni annyira, szedj egy nagy adag borostyánt, melyet körbefuttatva egy előre beszerzett moha koszorúalapra, felkötsz a kopogtatóra. Ezután nincs más dolgod, mint ráragasztani egy erős folyékony ragasztóval (esetleg ragasztópisztollyal) a gesztenyéket a koszorúra, és már készen is van az őszi csoda!

3/5 Gesztenyeállatkák- és babák

Gyerkőc is van a háznál? Akkor vond be őt is a dekorálásba, hiszen nincs is jobb móka, mint ősszel a lehullott gesztenyéket összegyűjteni, megtisztítani, és aranyos állatkákat és kis figurákat készíteni belőlük. Kiegészítőként szükséged lesz hurkapálcára vagy fogpiszkálóra, néhány vidám és mókás műanyag mozgós szemecskére, esetleg gyufára és egyéb kiegészítőkre a természetből pl. kalapnak makkocskákra. Fontos, hogy a gesztenyéket ki is kell fúrnod, hogy bele tudd szúrni a testrész darabokat és egyebeket, így legyen nálad egy fúró vagy egy éles kiszúró tárgy, de vigyázat, kés, villa, olló, gyerek kezébe nem való!

