Így dekoráld az előszobát idén ősszel – a vendégeidet is lefogja nyűgözni!

Amikor egy vendég megérkezik hozzánk, az első benyomását az előszobánk fogja meghatározni. Éppen ezért fontos, hogy ez a terület ne csak rendezett legyen, hanem hangulatos is. Az ősz tökéletes évszak arra, hogy meleg, barátságos légkört teremtsünk már a bejárati ajtón belépve.

Változatos textúrák

Az ősz bővelkedik a különféle textúrákban és anyagokban, amelyek kombinálásával igazán különleges hatást érhetünk el. Kombináljunk például puha, meleg plédeket és párnákat rattan vagy fa elemekkel. A természetes anyagok, mint a kender, a gyapjú vagy a len kiegészítőként alkalmazva meglepően jól illeszkednek az őszi dekorációkhoz.

Ne feledjük, hogy a padlóra terített szőnyegek is sokat számítanak. Egy szép, perzsás, őszi színekben pompázó szőnyeg nemcsak kellemes látvány, de melegséget is kölcsönöz a helyiségnek.

