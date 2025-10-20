Őszi dekortrend: az erdei gomba most minden otthonba beköltözik
iStock

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.20.

Idén ősszel az erdei gombák varázslatos világa költözik be az otthonokba. Fedezd fel, hogyan hozhatod be a természet hangulatát a lakásodba különleges dekorációkkal.

Van valami varázslatos abban, ahogy ősszel a természet színei, textúrái és illatai beköltöznek az otthonunkba. A levelek lassan aranyba és rozsdabarnába fordulnak, a gyertyák fénye újra értelmet nyer, és a természet inspirálta apró részletek minden sarokban megjelennek. Idén az egyik legbájosabb, legmeghittebb trend az erdei gombák világa, ami egyszerre mesés, nosztalgikus és modern. Olyan, mintha az erdő egy darabja beköltözne a nappaliba, puha formákkal, természetes árnyalatokkal és egy kis varázslattal. Görgess tovább és fedezd fel te is a legcukibb szezonális dekortrendet.

Gomba alakú gyertyatartó

Egy kis illatgyertya gomba formában nemcsak hangulatos, hanem kifejezetten trendi is. A lekerekített formák és a meleg árnyalatok azonnal meghitté teszik a teret, és az esti fények mellett különösen látványosak. Választhatsz bézses, rozsdabarna vagy piros-fehér pöttyös változatot, attól függően, mennyire szeretnél játékos vagy elegáns hatást elérni.

