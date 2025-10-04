Időjárás: száraz idő várható, de kelleni fog kabát

Szia, ebben a részletes előrejelzésben összefoglalom, milyen időjárás várható Magyarországon ma, 2025. október 4-én, a hőmérsékleti, csapadék- és szélviszonyokkal, valamint tájékoztatlak a jelenlegi pollenhelyzetről allergiások számára!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Hajnalban, 4–6 óra között az ország nagyobb részén fagypont közeli hőmérsékletek lehetnek, a lehűlés néhány helyen akár 0–4 fok is lehet, különösen a völgyekben és a szélvédett mezőgazdasági területeken. Főleg az ország középső, északi és keleti részén képződhet régebben, ködösebb idő jellemzi ezeket az órákat. Nyugaton és délen ritkábbak a ködfoltok.

6–8 óra között a köd fokozatosan feloszlik, a napfény fokozatosan feltör, különösen a Dunántúl és az Alföld déli, délnyugati részein. Itt a feltörekvő napsütés hatására nő a hőmérséklet is, mérséklődik a levegő páratartalma. A hőmérséklet 6–9 fokra melegszik, míg északon, keleten még hűvösebb maradhat a helyzet.

8–10 óra között az ország nagyobb részére végleg beáll a száraz, szép idő, főleg az Alföldön és a Dunántúl legtöbb területén. A felhőzet itt szakadozott, de a napsütés dominál. Közben az ország keleti, északkeleti térségeiben továbbra is jelen lehet a fátyolfelhőzet, sőt, itt helyenként egy időre csökkenhet a napsütés. A hőmérséklet már 10–13 fok körül alakul, délen a melegebb leghullámok visszatérhetnek. Olvass még a témában Meglepően változékony idő várható ma Magyarországon Pollenriadó még októberben is: aktív a parlagfű Friss pollenjelentés: ma nehéz napjuk lehet az allergiásoknak Pollenriadó ma: parlagfű és csalánfélék támadása – készülj az allergiára!

10–12 óra között mindenhol száraz idő várható, esőt ez időben nem kell tartani, a csapadék valószínűsége elhanyagolható. A napsütés mindenhol erősödik, főként Nyugat- és Dél-Dunántúlon, de az Alföldön is, kivéve Kelet-Magyarország nyugottabb térségeit, ahol a felhőzet még fennmaradhat. A hőmérséklet tovább emelkedik, már 13–16 fok is előfordulhat délen. A szél északi, északkeleti irányból kúszik fel, különösen keleten erős széllökések lehetségesek, fújásra is készítsd fel magad!

A cikk folytatódik, lapozz!