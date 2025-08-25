Ősszel a balett oxfordok veszik át a balettcipők helyét

A divat világát mindig is inspirálta a tánc, hiszen kevés dolog testesíti meg annyira a kecsességet, a ritmust és a mozgás szépségét, mint a balett. Az előző szezonban például a Ferragamo kifutóján olyan modellek vonultak végig, akik tüllszoknyát, bodyt és bokapántos szandált viseltek, mindezt a klasszikus balett színpadi világát idézve. A balett hatása ott volt JW Anderson letisztult, struktúrált ruháiban is, és Simone Rocha romantikus, tüll iránti rajongása szintén a táncművészetből merített ihletet.

Bár a 2010-es években Alexa Chung és Kate Moss tette újra divatossá a balerina cipőket, az elmúlt egy évben a ballerina-core trend valódi jelenséggé nőtte ki magát. Olvasd tovább és nézd meg, hogyan váltak a balett oxfordok az idei szezon kihagyhatatlan darabjává.

A balerinacipők annyira elterjedtek, hogy felmerül a kérdés: mi jöhet még utánuk? A válasz: a ballet oxford. Ez a kecses fűzős cipő egyszerre ötvözi a balerinacipők könnyedségét és a klasszikus oxfordok strukturált megjelenését. Járás közben sokkal stabilabb, mint egy sima balerina, hiszen formája jobban tartja a lábat, ugyanakkor a bőr jóval puhább és rugalmasabb, mint amit a hagyományos oxford cipőknél megszoktunk.

A fűzők vékonyak és finomak, így a cipő megőrzi azt a nőies bájt, ami a balett világát idézi. Röviden összefoglalva tehát, kényelmes, elegáns és magától értetődően stílusos, mindent tud, amit egy lapos cipőtől várhatunk.

Bár a ballet oxford sok előnnyel bír, meglepően régen került reflektorfénybe. A ’70-es években a francia énekes, rendező és színész Serge Gainsbourg volt a Repetto Zizi modelljeinek elkötelezett rajongója, amelyet Rose Repetto a menye, Zizi Jeanmaire táncos számára tervezett. A következő évtizedekben azonban a derby cipők fokozatosan háttérbe szorultak, hiszen a divat figyelme a vastagabb sarkak és a platform talpak felé fordult.

