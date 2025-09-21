Ezek az országok tiltják a horoszkópok nyilvános közlését

Sok országban a horoszkópok közlése összeférhetetlen bizonyos vallási tanításokkal. Az iszlám országokban például a jövő megjóslása ellentmond a vallási előírásoknak, hiszen az iszlám tanítások szerint a jövőt csak Isten ismeri igazán. Ennek következtében nemcsak a horoszkópokat, hanem mindenféle jövendőmondó tevékenységet is szigorúan elítélnek.
A politikai tényezők is szerepet játszhatnak a horoszkópok tiltásában. Egyes országok kormányai attól tarthatnak, hogy a horoszkópok manipulálhatják az emberek viselkedését vagy lázadó hangulatot kelthetnek. Így az ilyen médiumok nyilvános terjesztését az állam szabályozza vagy tiltja.
Országok, ahol tilos a horoszkóp
Az iszlám országok, mint például Szaúd-Arábia, Irán, Pakisztán és Afganisztán a legszigorúbbak a horoszkópok nyilvános terjesztése tekintetében. Ezekben az országokban a vallási hatóságok gyakran kommunista vagy nyilvánosan tudományellenes tartalomként kezelik a horoszkópokat.
Olvass még a témában
Ázsiában is találkozhatunk hasonló szabályozásokkal. Kínában például a horoszkópokat nem tiltják be teljesen, de szigorú megfigyelés alá helyezik a médiumokban feldolgozott ezoterikus tartalmakat. Ez a kommunista állami ideológia része, amely nem nézi jó szemmel a nem tudományos alapokon nyugvó jóslás népszerűségét.