Ezek az országok tiltják a horoszkópok nyilvános közlését

A horoszkópok világszerte népszerűek, sokan minden nap elolvassák őket, hogy betekintést nyerjenek a jövőjükbe vagy megértsék az adott nap eseményeit. Azonban vannak országok, ahol a horoszkópok nyilvános közlése tilos. Ezek a tiltások gyakran vallási, kulturális vagy politikai okokra vezethetők vissza, és hatással vannak az emberek mindennapi életére.

Sok országban a horoszkópok közlése összeférhetetlen bizonyos vallási tanításokkal. Az iszlám országokban például a jövő megjóslása ellentmond a vallási előírásoknak, hiszen az iszlám tanítások szerint a jövőt csak Isten ismeri igazán. Ennek következtében nemcsak a horoszkópokat, hanem mindenféle jövendőmondó tevékenységet is szigorúan elítélnek.

A politikai tényezők is szerepet játszhatnak a horoszkópok tiltásában. Egyes országok kormányai attól tarthatnak, hogy a horoszkópok manipulálhatják az emberek viselkedését vagy lázadó hangulatot kelthetnek. Így az ilyen médiumok nyilvános terjesztését az állam szabályozza vagy tiltja.

Országok, ahol tilos a horoszkóp

Az iszlám országok, mint például Szaúd-Arábia, Irán, Pakisztán és Afganisztán a legszigorúbbak a horoszkópok nyilvános terjesztése tekintetében. Ezekben az országokban a vallási hatóságok gyakran kommunista vagy nyilvánosan tudományellenes tartalomként kezelik a horoszkópokat.

Ázsiában is találkozhatunk hasonló szabályozásokkal. Kínában például a horoszkópokat nem tiltják be teljesen, de szigorú megfigyelés alá helyezik a médiumokban feldolgozott ezoterikus tartalmakat. Ez a kommunista állami ideológia része, amely nem nézi jó szemmel a nem tudományos alapokon nyugvó jóslás népszerűségét.

