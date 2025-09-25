„Azt mondta, 50 dollárért bárkit lelő, akire rámutatok” – Ide soha többé nem megyek vissza

Világot látni jó dolog, de az alábbi helyek nem nyerték el a látogató tetszését.
1/10 Dél-Korea
Senki nem beszél erről, ezért engem sokkolt: a nőgyűlölet olyan erős - és elfogadott - hogy mindennapi dolog, hogy mész az utcán és egy férfi leköp vagy kigáncsol.
2/10 Gambia
A rendőrség terrorban tartja az embereket. Rendőrök felpofoznak nőket és gyerekeket az utcán, bármiféle ok nélkül. Férfiakat tuszkolnak autókba, akik soha többet nem kerülnek elő. Az idegenvezetőnket, Jimmyt a hotelünk elől vitték el, ahol ránk várt. Bementünk az őrsre és két nagydarab férfival veszekedtünk órákon át, akik 500 dollárt akartak azért, hogy elengedjék. Végül 70 dollárban egyeztünk meg. A fogdában volt vagy 300 ember, mindenki tele sebbekel, többen szó szerint haldokoltak. Jimmy két napot töltött kórházban, úgy megverték. Egy évvel később segítettünk neki és a családjának Angliába költözni.
A fekete bőrű kollégáimat nem engedték be szórakozóhelyekre. Én fehér vagyok, de testesebb alkatú nő, ezért a helyiek minden nap kinevettek, csúfoltak és meg is dobáltak az utcán, néha le is köptek. Képtelenség volt barátkozni a helyiekkel, gyűlölik a külföldieket.