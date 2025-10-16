Ne költs sokat Halloween dekorációra: ez a 3 olcsó dekor ötlet több mint elég!
Lukács Kamilla
Írta 2025.10.16.

A Halloween egy olyan ünnep, amelynek varázsa évről évre egyre több embert bűvöl el. A dekorációk és a hangulatos kiegészítők szerves részét képezik ennek az élménynek. Azonban nem feltétlenül kell vagyonokat költened arra, hogy otthonodat Halloween szellembe öltöztesd. A következőkben három olyan kreatív, mégis költséghatékony díszítési ötletet mutatunk be, amelyek segítségével igazi kísérteties hangulatot varázsolhatsz anélkül, hogy túlköltekeznél.

1. Kreatív töklámpások egyszerűen

A töklámpások a Halloween elengedhetetlen kellékei, hiszen ezek adják meg a jellegzetes ünnepi hangulatot a sötét őszi estéken. Nem szükséges azonban profi faragónak lenned vagy drága eszközöket beszerezned ahhoz, hogy egyedi és látványos töklámpásokat készíts. Első lépésként válassz közepes méretű, szép formájú tököket a helyi piacon, vagy kérdezd meg a szomszédokat, hátha van felesleges darabjuk!

Amennyiben kisebb gyerekek is részt vesznek a dekorálásban, egy remek ötlet lehet, ha festékkel és ecsettel díszítitek a tököket. Így a faragás veszélye nélkül is különleges megjelenést érhettek el. Válassz fekete, fehér és narancssárga árnyalatokat, és akár csillámporral, matricával is dolgozhattok. Ha bátor vagy, próbálkozhatsz különleges, geometrikus mintákkal, vagy akár filmekből, mesékből ismert karakterekkel is! A kreatív megoldásoknak csak a képzelet szabhat határt.

