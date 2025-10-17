4 ország, ahol október végén már karácsonyi hangulat van – döbbenetes, de igaz
iStock

4 ország, ahol október végén már karácsonyi hangulat van – döbbenetes, de igaz

Farkas Izabella
Írta 2025.10.17.

Amikor az ősz lassan átadja helyét a télnek, és a levelek lehullanak a fákról, sokan még csak az év végi ünnepekre készülnek. Azonban a világ egyes részein már október végén megtapasztalható a karácsonyi hangulat. Nézzük meg, mely nemzetek az elsők, akik már most megünneplik a szeretet ünnepét, és milyen hagyományokkal készülnek.

Fülöp-szigetek: A karácsonyi időszak kezdete

A Fülöp-szigeteken az emberek különösen szeretik a karácsonyt, natív nyelvükön csak úgy emlegetik, mint Pasko. Itt gyakran már szeptemberben elkezdődik az ünnepi készülődés. Az ország lakói szeretik hosszan ünnepelni a szeretet ünnepét, ami nemcsak a családról és barátokról szól, hanem a vallási hagyományokról is.

Az utcák, a bevásárlóközpontok és sok helyi otthon már október végén fényárban úsznak. Az ismert karácsonyi dalok, amiket mi is hallhatunk, náluk már szeptembertől minden rádióban szólnak. Az emberek már ekkor elkezdik dekorálni otthonaikat karácsonyi díszekkel és fényfüzérekkel, így amikor az éjszaka leszáll, mindenhol ragyogó fények várják az arra járókat.

iStock

