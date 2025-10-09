Ma október 9, Dénes, Ábrahám és Andor névnapja van – Milyen személyiség jellemzi őket?
iStock

Arany Inez
Írta 2025.10.09.

A mai nap, 2025. október 9. Magyarországon számos keresztnév napja. Ma névnapos Dénes mellett Ábrahám, Ábrám, Ábrán, Ábris, Andor, Dienes, Dionízia, Elemér, Gerjén, Günter, Ibrahim, Ibrány, Rusztem, Sára, Sári, Szelli, Szibill, Szibilla és Velmira is. Szálljunk hát bele a nevek, jelentésük, híres viselőjük és a hozzájuk kapcsolható érdekes történetek világába!

Dénes
Dénes a nap egyik fő neve. Ez a név a görög Dionysioszból származik, jelentése „Dionüszioszhoz tartozó”. Dionüszosz a bor, a mulatság és a termékenység görög istene volt.
A Dénes név magyar történelemben is említésre érdemes. Híres nevű magyar Dénesek közül tudod a Nobel-díjas Szegvári Dénes? Ő a magyar irodalom egyik nagy alakja lett.
A Dénesek személyiségjegyei közé gyors észjárás, kreativitás és kommunikációs képesség tartozik. Sokszor kifinomult humérjuk, vállalkozó szellemük, szellemi kíváncsiságuk, de a csatakos kitartást is jellemző rájuk.
A névhez egy érdekes történet töltsön be színt: a 16. századi reformáció idején magyar protestáns főpap Dénes volt, aki a kultúra és oktatás fejlődését szolgálta.
A Dénes névhez kapcsolódó népi hiedelmek szerint, aki ilyen néven születik, nagy a lehetősége a sikerre a művészet, tanulmányok, vagy akár a diplomácia területén.

Ábrahám
Ábrahám egyike a bibliai három nagy patriarkának, hiszen a zsidók, keresztények és muszlimok által is tisztelt személy. Eredetileg héber név, jelentése „a sokak atyja”.
A magyar történelemben néhány Ábrahám nevet viselő művész, tudós is számon van tartva, bár ez a név manapság kevéssé elterjedt hazánkban.
Ábrahám személyiségét a mély hit, családcentrikus gondolkodás, hűség, de ugyanakkor a szenvedélyes elkötelezettség jellemzi. Ám, ugyanakkor néha makacsság is jellemzi őket.
Az Ábrahám nevet hordozó emberek távolabbról nézve az apa vagy a vezető szerepkört is magukénak érzik. Népünk hagyományában Ábrahám napján szokás az erény és az elhivatottság kitartással történő oltalmát ünnepelni.

Ábrám, Ábrán, Ábris
Ezek a nevek általában az Ábrahám kisebbített, becézett formái, bár mára önálló, keresztnévvé is váltak.
Ábrám és Ábrán esetében a férfiasság és az egyediség jellemző, míg Ábris egy fiatalos, modernebb hangvételű név.
A név viselőinek személyiségében gyakran megjelenik a fantázia, a cselekvő hajlam, és az ifjúságos lendület.
Ezek a nevek a közelmúltban tértek vissza, így kevesebb ismert viselőjük van, de újra népszerűek lehetnek a kreatív körökben.

Andor
Andor egy régi magyar név, melynek eredete a germán Andreas névből származik, jelentése „férfias, bátor”.
Ismertebb Andorok közé tartozik a magyar labdarúgó Andor, de a név más területeken is előfordul.
Az Andorokat jellemzi a bátorság, önállóság, vezetőkészség, de gyakran egyfajta zárkózottság is.
A történetek szerint egykor Andor harcosok vezették törzseiket, ezért e nevet gyakran adták azoknak, akik harci erényeikről voltak ismertek.

