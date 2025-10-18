Ma, október 18.-án Lukács és Ambrus névnapját ünnepeljük – Milyen a személyiségük?
iStock

Ma, október 18.-án Lukács és Ambrus névnapját ünnepeljük – Milyen a személyiségük?

Arany Inez
Írta 2025.10.18.

Ma, 2025. október 18-án Magyarországon főként Lukács, Jusztusz és Ambrus névnapját ünnepeljük, de a hivatalos névnapok között szerepel még az ezen a napon megemlékezettek között.

Lukács

A Lukács név eredete a görög „Loukas” névből származik, jelentése „fényes”, „világos” vagy „a fény hozója”. A névháttérből adódik, hogy a Lukács névnapot őrző emberek gyakran a világossággal, bölcsességgel és tanítással kapcsolatos személyiségjegyeket hordozzák.

Híres személyek, akik Lukács nevűek, például Lukács György, a huszadik század egyik legjelentősebb magyar filozófusa és irodalomtudósa, akinek munkássága alapvetően befolyásolta a marxista filozófiát.

A Lukács név személyiségjegyeiben a következők dominálnak: mély empátia, intellektuális kíváncsiság, és a közösségért való elkötelezettség. Ezek a tulajdonságok teszik őket jó tanárokká és vezetőkké, akik a világosságot, új gondolatokat képesek közvetíteni mások felé.

