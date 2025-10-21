Ma október 21. Orsolya és Zsolt névnapja van – Milyen a személyiségük?

Ma, október 21-én két név viselőit köszönthetjük Magyarországon: Orsolya és Zsolt.
Mindkét név mély történelmi gyökerekkel rendelkezik, és régóta fontos helyet foglal el a magyar névnapok sorában. Bár e naphoz nem kapcsolódik különösebb népi hiedelem vagy szokás, a családokban és baráti körökben mégis különleges alkalom ez, hogy köszöntsük az ünnepelteket – akár egy csokor virággal, egy apró ajándékkal vagy egy közös vacsorával.
Az Orsolya név eredete és jelentése
Az Orsolya név a latin Ursula névből származik, amelynek jelentése „kis medve” (ursa = medve).
A név eredetileg a középkori keresztény kultúrában vált népszerűvé Szent Orsolya tisztelete nyomán. A legenda szerint Szent Orsolya brit királylány volt, aki 11 szűzzel együtt szenvedett vértanúhalált Kölnben a 4–5. században. Az ő története évszázadokon át inspirálta a keresztény Európát, különösen a női nevelés és erkölcsi tisztaság eszményének jelképeként.