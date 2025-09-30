Ez az oka, hogy ma csúnyábbnak látod magad, pedig tegnap szép voltál

Senkinek nem kell magyarázni, hogy mennyire sokat nyom a latban mások véleménye, különösen azért, mert minden kornak megvan a maga szépségideálja, amire a legtöbben hasonlítani szeretnének. Nehéz feladat eljutni odáig, hogy ne érdekeljen, azonban megéri. Persze, sok önismereti és motivációs előadáson elhangzik, hogy legyél jóban önmagaddal, csak a saját véleményed számít és hasonlók. Azonban sok lelki munka rendbe tenni ezeket. Mindenhol tökéletesre plasztikázott, gyönyörű alakú, vagy jó szögben elkapott fényképek jönnek szembe velünk, amik gyakran távol állnak a valóságtól. Nem baj, ha úgy érzed, hogy ez túl sok, de magadban kell elindítanod a változást, hogy kívül-belül szépnek lásd azt, aki visszanéz rád a tükörből.



