Ez az oka, hogy ma csúnyábbnak látod magad, pedig tegnap szép voltál

Mindenkinek vannak olyan napjai, amikor sokkal szebbnek érzi magát, ennek pedig az ellenkezője is igaz. A háttérben állhatnak lelki dolgok, vagy éppen apróságok, amikre nem is gondolnál. Ha ez az érzés viszont egyre gyakrabban tér vissza, vagy tartósan fennáll, érdemes lehet segítséget kérned. Legtöbbször ezek felelnek azért, ha nem tetszik a tükörképed.
1/4 A rivaldafény-effektus
Mindenkinek vannak hibái, hiszen emberek vagyunk. Nem létezik tökéletesen szimmetrikus arc, hibátlan bőr és test. A rivaldafény-effektusról akkor beszélünk, ha valaki úgy gondolja, mások észreveszik a hibáikat, kínos pillanataikat, ráadásul rendszeresen. Ennek hatására viszont csúnyának gondolja magát az illető, hiszen azt hiszi, hogy a hibái a fényben még szembetűnőbbnek. Ezért érzik sokan rosszul magukat, ha pattanásuk lesz, rossz a hajuk. Azonban érdemes ilyenkor racionálisan végiggondolni, hogy mi a helyzet valójában: az emberek nem vizslatják egymást folyamatosan, általában magukra figyelnek, nem pedig arra, hogy kiszedted-e a szemöldöködet.
2/4 A társadalom véleménye a szépségről
Senkinek nem kell magyarázni, hogy mennyire sokat nyom a latban mások véleménye, különösen azért, mert minden kornak megvan a maga szépségideálja, amire a legtöbben hasonlítani szeretnének. Nehéz feladat eljutni odáig, hogy ne érdekeljen, azonban megéri. Persze, sok önismereti és motivációs előadáson elhangzik, hogy legyél jóban önmagaddal, csak a saját véleményed számít és hasonlók. Azonban sok lelki munka rendbe tenni ezeket. Mindenhol tökéletesre plasztikázott, gyönyörű alakú, vagy jó szögben elkapott fényképek jönnek szembe velünk, amik gyakran távol állnak a valóságtól. Nem baj, ha úgy érzed, hogy ez túl sok, de magadban kell elindítanod a változást, hogy kívül-belül szépnek lásd azt, aki visszanéz rád a tükörből.
A mentális problémák is hatással vannak arra, hogy hogyan látod magadat. A depresszió hatására például értéktelennek érezheted magad, emellett az önbizalmad is csökken. A testdiszmorfiás zavarral küzdők gyakran az általuk csúnyának vélt testrészeiket vizsgálják és megpróbálják ezeket kijavítani, hiszen nagy stresszforrás számukra. Az evészavarokkal küzdők gyakran túl kövérnek látják magukat, emiatt választják az önsanyargató koplalást például anorexia esetén.