Időjárás: Nyárias meleg, ám szeles a nap. Utána front érkezik

Ma, 2025. szeptember 19-én Magyarországon változékony időjárásra számíthatsz, több helyen is esővel és záporokkal. A hőmérséklet napszaktól függően 16 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, élénk, helyenként erős lökésekkel.

Óránkénti előrejelzés jellemzően így alakul:

Reggel 6-9 óra között főként felhős lesz az ég, helyenként záporok kialakulásával. A hőmérséklet 16-18 fok között lesz. A szél 15-30 km/h közötti sebességgel fúj, időnként élénk lökésekkel.

Délután 12-15 óra között változó felhőzetre számíthatsz, több helyen eső, zápor valószínű, főként az északkeleti és északi megyékben. A hőmérséklet 21-24 fok között tetőzik. A szél továbbra is északnyugati irányú, erősebb, 30-40 km/h közötti lökésekkel.

Este 18-21 óra között csökken a csapadék esélye, de pár helyen még előfordulhat kisebb zápor. A hőmérséklet 17-19 fok között alakul. A szél mérséklődik, de helyenként még élénk lesz.

Éjszaka 21-24 óra között a felhőzet csökken, szárazabb, nyugodtabb idő várható, a hőmérséklet 14-16 fokra hűl, a szél gyengül.

A mai pollenhelyzet allergiásoknak mérsékelt terhelést jelent, jellemzően a fák és gyomnövények pollenszórása figyelhető meg közepes mennyiségben, ezért érzékenyeknél ovatosan ajánlott a szabadtéri tevékenység, különösen a délelőtti és délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció emelkedett lehet.

Figyelj a réteges öltözködésre, készülj esőálló ruházattal és esernyővel, mivel a délutáni órákban helyenként záporok és időszakos szélrohamok is előfordulhatnak.