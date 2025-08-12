5 nyári élmény a városban, amit még nem késő kipróbálni

Fedezz fel eldugott parkokat, zöld területeket, belső kerteket
Budapest szerencsére bővelkedik parkokban, csak tudni kell, hol keressük őket. A jól ismert nagy parkok mellett, mint például a Városliget vagy a Margitsziget, érdemes felfedezni a kisebb, városszerte megbúvó zöld szigeteket is. Ezek a helyek remek helyszínt biztosítanak egy pihentető piknikhez vagy akár egy jó könyv elolvasásához a fa alatt ülve.
Nem csak a pihenéshez, de a mozgáshoz is ideálisak. Gondoljunk csak egy napfelkeltés vagy naplementés jógára, ahol a friss levegő és a madarak éneke kíséri az ászanáinkat. Ezeket az órákat gyakran önkéntes oktatók tartják, akik szeretnék megosztani a mozgás szeretetét másokkal is.
