5 nyár végi lomtalanítási tipp, amitől fellélegzik a lakásod

A nyár végének közeledtével sokan érezzük, hogy itt az idő felfrissíteni otthonunkat. Ahogy az évszakok váltakoznak, úgy váltakoznak a szükségleteink és a lakásunk arculata is. A nyári hónapok során számtalan tárgy halmozódhatott fel, és ezek sokszor felesleges akadályokat képeznek a mindennapi életünkben. Összegyűjtöttünk öt hasznos lomtalanítási tippet, amelyeket követve garantáltan megújul otthonod légköre és hangulata.

A ruhásszekrények fellélegzése

A ruhásszekrények mélyén sokszor találni olyan darabokat, amelyeket az elmúlt hónapokban alig vagy egyáltalán nem viseltünk. Egy alapos ruhaválogatás segíthet abban, hogy helyet szabadítsunk fel és felfrissítsük ruhatárunkat. Fontos szabály, hogy amit az utóbbi egy évben nem használtunk, attól érdemes megválni. Ezeket a ruhákat jótékony célra is felajánlhatjuk, így segítségére lehetünk másoknak is.

Az átlátható gardrób nemcsak esztétikai értelemben jelent előnyt, de könnyebbé teszi a reggeleket is, hiszen gyorsan megtalálhatjuk a megfelelő öltözetet.