5 nyár végi lomtalanítási tipp, amitől fellélegzik a lakásod

A ruhásszekrények fellélegzése
A ruhásszekrények mélyén sokszor találni olyan darabokat, amelyeket az elmúlt hónapokban alig vagy egyáltalán nem viseltünk. Egy alapos ruhaválogatás segíthet abban, hogy helyet szabadítsunk fel és felfrissítsük ruhatárunkat. Fontos szabály, hogy amit az utóbbi egy évben nem használtunk, attól érdemes megválni. Ezeket a ruhákat jótékony célra is felajánlhatjuk, így segítségére lehetünk másoknak is.
Az átlátható gardrób nemcsak esztétikai értelemben jelent előnyt, de könnyebbé teszi a reggeleket is, hiszen gyorsan megtalálhatjuk a megfelelő öltözetet.
