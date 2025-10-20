A novemberi telihold mindent felforgat – 3 jegy életében gyökeres változás jön

Míg minden csillagjegynek megvan a maga sajátos kapcsolata a teliholddal, van három jegy, amelyet a 2025 novemberi telihold különös mértékben fog érinteni. Ezek a jegyek a Skorpió, a Bika és a Vízöntő. Ezek az energiák nem csak érzelmi, hanem gyakorlati változásokat is előidézhetnek az életükben.
Skorpió: Az újjászületés ideje
A Skorpió számára a november a transzformáció hónapja lesz. A telihold erős hatására a Skorpiók érezhetik, hogy régóta fennálló mintáiktól, kapcsolataiktól és szokásaiktól kell elbúcsúzniuk. Az újjászületés energiái felszabadíthatják a Skorpiókat mindazon terhektől, amelyek visszatartják őket. Most van az ideje annak, hogy új életszakaszt kezdjenek, amelyek során megélhetik mindazokat az álmaikat, amelyeket eddig csak halogattak.
A Skorpiók számára ez a telihold azt is jelentheti, hogy felfedezik a belső erejüket, és elkezdik felvállalni, kik ők valójában, minden társadalmi elvárás és külső nyomás nélkül.
