A novemberi telihold mindent felforgat – 3 jegy életében gyökeres változás jön

Az 2025 novemberi telihold különleges energiákat hordoz, hiszen minden telihold különös hatással van a természetre és az emberekre egyaránt. Az asztrológiában a telihold ideje rendkívüli lehetőséget jelent arra, hogy felfedezzük és befogadjuk életünk jelentős változásait. A novemberi telihold pontosan november 15-én fog beteljesedni, amikor az égi erők legintenzívebb formájukban lesznek jelen.

Míg minden csillagjegynek megvan a maga sajátos kapcsolata a teliholddal, van három jegy, amelyet a 2025 novemberi telihold különös mértékben fog érinteni. Ezek a jegyek a Skorpió, a Bika és a Vízöntő. Ezek az energiák nem csak érzelmi, hanem gyakorlati változásokat is előidézhetnek az életükben.

Skorpió: Az újjászületés ideje

A Skorpió számára a november a transzformáció hónapja lesz. A telihold erős hatására a Skorpiók érezhetik, hogy régóta fennálló mintáiktól, kapcsolataiktól és szokásaiktól kell elbúcsúzniuk. Az újjászületés energiái felszabadíthatják a Skorpiókat mindazon terhektől, amelyek visszatartják őket. Most van az ideje annak, hogy új életszakaszt kezdjenek, amelyek során megélhetik mindazokat az álmaikat, amelyeket eddig csak halogattak.

A Skorpiók számára ez a telihold azt is jelentheti, hogy felfedezik a belső erejüket, és elkezdik felvállalni, kik ők valójában, minden társadalmi elvárás és külső nyomás nélkül.

A cikk folytatódik, lapozz!