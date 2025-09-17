Rég olvastam ilyen jó novellákat. A „Nevers-vágás” több, mint egy erős őszi olvasmány

Péterfy-Novák Éva új kötete, A Nevers-vágás, olyan érzelmi sebeket tár fel, amelyeket szeretteinktől szenvedünk el. A novellák időtlen kérdéseket boncolgatnak, amelyek mindig velünk vannak.

Szeptember 8-án jelent meg Péterfy-Novák Éva új kötete, amely már a címével is erős képet hív elő: A Nevers-vágás egy legendás francia film – A púpos – ikonikus jelenetére utal, ahol a főhős egy kivédhetetlen, váratlan kardvágással végez ellenfelével.

A szerző ezt a mozdulatot átemeli az emberi kapcsolatok világába: olyan érzelmi sebeket idéz meg, amelyeket nem ellenségeinktől, hanem szeretteinktől, bizalmasainktól szenvedünk el. Mert ezek a legváratlanabb, legmélyebbre ható „vágások” – és talán ezekről a legnehezebb beszélni.

Történetek ösztönökről, elhallgatásokról, hétköznapi tragédiákról

A kötetben szereplő novellák a szocializmus évtizedeitől egészen a jelenkorig ívelnek, mégis időtlenek. Olyan kérdéseket boncolgatnak, amelyek mindig velünk vannak: Miért hallgatunk, amikor beszélnünk kellene? Hol van a határ a szeretet és a bántás között? Mi történik, ha egy kapcsolat nem bírja el az igazságot?

Barátságok, párkapcsolatok, családi viszonyok fonódnak össze, majd bomlanak szét a történetekben – gyakran apró, hétköznapi repedések mentén. A kötet nem harsány, nem túlírt, és pont ettől működik olyan jól. Mert ismerős. Mert ezek a mondatok akár rólunk is szólhatnak.

