Norvégia koronahercegnőjének fiát szörnyű tettekkel vádolják – ez várhat rá

A norvég királyi család eddig a skandináv nyugalom, elegancia és példamutatás egyik szimbóluma volt. Azonban 2025 nyarán egy súlyos bűnügyi ügy rázta meg az országot és Európát.

Marius Borg Høiby, Mette-Marit koronahercegné első házasságából született 28 éves fia ellen 32 vádpontban indult eljárás. Ezek között négy rendbeli nemi erőszak, bántalmazás, zaklatás, valamint titkos videófelvételek készítése is szerepel – derült ki több nemzetközi hírforrás, köztük a Vanity Fair és a People tudósításaiból.

A vádak súlya: nem csak jogi, de erkölcsi kérdés is

A vád szerint Høiby több év alatt, 2018 és 2024 között követett el szexuális bűncselekményeket, köztük olyat is, amely állítólag a korábbi letartóztatása után történt.

Az ügyészség szerint volt olyan nő, akinek alvás közben készített videót az intim testrészeiről az engedélye nélkül. Az áldozatok között egykori partnerek és ismerősök is lehetnek.

Sturla Henriksbø norvég ügyész így nyilatkozott: „A legsúlyosabb vádak akár 10 év szabadságvesztést is eredményezhetnek, ha a bíróság bűnösnek találja a vádlottat.”

Az is kiderült, hogy Høiby ellen korábban is indultak kisebb eljárások, de a mostani vádak mértéke és részletei minden korábbi esetet felülírnak. A hatóságok szerint az áldozatok száma akár nőhet is, mivel az ügy nyilvánosságra kerülése óta újabb bejelentések érkeztek.

