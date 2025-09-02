Miért bírják jobban a nők a magányt és miért érzik magukat elveszettnek a férfiak?

A magány érzése mind a férfiakat, mind a nőket érinti, de sokszor eltérő módon. A nők érzelmi stabilitásukat és lelki életük mélységét használják fel, hogy jobban kezeljék az egyedüllétet. Ez részben abból fakad, hogy a nők hajlamosabbak a szociális hálózatok építésére, baráti kapcsolatok fenntartására, melyek segítenek a magány enyhítésében.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A férfiak ezzel szemben gyakran külső tényezőktől, például munkától és fizikális aktivitástól várják az érzelmi stabilitást, ami miatt a magányos helyzetekben elveszettebbnek érzik magukat.

Minden az érzelmek kifejezésén múlik

A társadalom általában a nők számára engedélyezi és ösztönzi, hogy érzelemkifejezőek legyenek, ami lehetővé teszi számukra, hogy könnyebben kifejezzék szorongásaikat és aggodalmaikat. Így partnerségek vagy más szociális interakciók hiányában is jobban képesek kezelni a magányt.

A cikk folytatódik, lapozz!