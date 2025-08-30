Most érdemes Nizzába utazni – Nem túl felkapott és a Riviéra igazi ékköve

Mit szólnál idén egy utazáshoz a francia Riviérára, egyenesen Nizzára? Nem annyira felkapott, mint St. Tropez, nem annyira drága, mint Monaco, de stílusosabb, sokszínűbb és élettel telibb, mint valaha.

Az utóbbi években sokan csak átutaztak Nizzán: leszálltak a repülőtéren, és már indultak is tovább valamelyik kisebb üdülőhelyre. Nizza hosszú ideig a „kapu” szerepét töltötte be – de, ahogy arra nemrég a Travel + Leisure is felhívta a figyelmet, most már itt az ideje megállni, körülnézni, és észrevenni, hogy a Riviéra egyik legérdekesebb városa valójában épp Nizza – és most éli a reneszánszát.

Nizza nem próbálja utánozni Párizst vagy versenyezni a divatos mediterrán szigetekkel. Ehelyett inkább visszatalált önmagához: az egykori arisztokratikus hangulat, a művészeti örökség, a helyi gasztronómia, a színes óvárosi forgatag és a tengerparti életérzés most új lendületet kapott – fiatalos, de hiteles formában.

Miért pont most érdemes Nizzába utazni?

Mert a város éppen most van egy különleges átalakulás kellős közepén. Miközben egyre többen keresik az „élhető luxust", Nizza tökéletes választás: letisztult, barátságos, és nem próbál többnek látszani, mint ami. Új szállások, izgalmas éttermek, fiatal vállalkozók által nyitott butikok és bárok bukkannak fel sorra, miközben a város megőrzi azt a dél-francia karaktert, amitől szerethető.

Mindez pedig nem a külvárosban, hanem az óváros közepén történik. Ott, ahol néhány éve még csak szuvenírboltok és turistacsoportok voltak, ma már apró dizájnbisztrók, kreatív kávézók és kortárs galériák váltják egymást. A helyiek újra felfedezték a saját városukat – és ezzel együtt rengeteg látogatót is vonzanak.

