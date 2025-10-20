„Nincs energiám, de nem bántam meg!”-Akik 40 felett vállaltatok gyereket, milyen most az élet?
„Nincs energiám, de nem bántam meg!”-Akik 40 felett vállaltatok gyereket, milyen most az élet?

Szőke Angéla
Írta 2025.10.20.

A 40 év feletti gyermekvállalás sokak számára új perspektívákat és kihívásokat hoz. Tapasztalatok, érzések és tanulságok különböző nézőpontokból.

Előny vagy hátrány, ha későn válunk szülővé?

Átok

Én vettem rá a feleségemet, hogy 40 felett vállaljunk gyereket, neki esze ágában sem volt szülni. Boldogok voltunk: anyagi biztonság, sok utazás, szép ház, kutya, egyszóval megvolt mindenünk. Nekem azonban jött egy sugallat, hogy nekünk bizony utód kell. Lehet, hogy a kapuzárási pánikot éltem meg ezzel, nem tudom. Nagy nehezen rábeszéltem a feleségem és megszületett a kisfiúnk, de a történet nem lett happy end. Bálintka nagyon síros, problémás gyerek, egyetlen percre sem lehet egyedül hagyni.

Valószínűleg súlyos autista, de még folynak a vizsgálatok, orvostól orvoshoz járunk vele. A feleségem minden idejét és energiáját leköti a gyerek, én pedig még nem tudtam igazán bensőséges apa-fia kapcsolatot kialakítani a fiammal. Az életünk felfordult és képtelenek vagyunk élvezni, hogy szülők lettünk. A feleségem rám neheztel, mert én erőltettem ezt, nekem pedig bűntudatom van és mindketten sajnáljuk a gyereket, akinek mindent meg szeretnénk adni, ami emberileg lehetséges. Szeretem a fiam és ölni tudnék érte, de ha visszamehetnék az időben, sosem vállalnám be.

